İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2023 Salı / 3 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,816
  • EURO
    20,4709
  • ALTIN
    1168.71
  • BIST100
    5404.43
Ekonomi

Venezuela'dan Türkiye açıklaması

'Türkiye-Venezuela Ticaret Heyeti ve B2B Görüşmeleri' gerçekleştirildi. Türk iş insanları heyetiyle yapılan görüşmenin iki ülke arasındaki derin dostluğu güçlendirdiğini vurgulayan Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, stratejik işbirliği ittifakının en üst düzeye çıkarılması ve geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

AA24 Ocak 2023 Salı 07:23 - Güncelleme:
Venezuela'dan Türkiye açıklaması
ABONE OL

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez ve iş insanlarının katılımıyla "Türkiye-Venezuela Ticaret Heyeti ve B2B Görüşmeleri"nin açılışını yaptı.

Başkent Karakas'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rodriguez'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıyla Bakan Muş'un yanı sıra iki ülkenin iş insanları ve görevli diplomatlar katıldı.

Rodriguez, konuşmasında, Venezuela'nın ekonomik önemine değinerek, "Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervlerine, ikinci en büyük altın ve demir rezervlerine, aynı zamanda en büyük 6. elmas rezervlerine sahiptir. Ülkemiz yabancı yatırımcı için büyük bir potansiyeli barındırıyor." dedi.

Türkiye ve Venezuela arasındaki ticaret hacminin geldiği seviyeye dikkati çeken Rodriguez, "Alışverişimiz 1 milyar doları aşıyor, bu da ticari ilişkilerimizin ne kadar büyüdüğünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Türk iş insanları heyetiyle yapılan görüşmenin iki ülke arasındaki derin dostluğu güçlendirdiğini vurgulayan Rodriguez, stratejik işbirliği ittifakının en üst düzeye çıkarılması ve geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Rodriguez, Türkiye ve Venezuela'nın savunma, sağlık, enerji, ticaret, finans, eğitim, bilim, turizm, kültür, balıkçılık, alüminyum, otomotiv sektörü, madencilik, su ürünleri gibi birçok alanda işbirliği yaptığını belirtti.

- MUŞ'UN VENEZUELA ZİYARETİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, iş insanlarından oluşan 90 kişilik bir heyetle Venezuela'yı ziyaret ediyor.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Sn. Delcy Rodriguez ve iş insanlarının geniş katılımıyla 'Türkiye-Venezuela Ticaret Heyeti ve B2B Görüşmeleri'nin açılışını gerçekleştirdik. Venezuela ile ikili ticaret hacmimizi daha yüksek seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Venezuela
  • Türkiye-Venezuela Ticaret Heyeti ve B2B Görüşmeleri
  • Mehmet Muş

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.