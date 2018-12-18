Vergi sisteminde reform yapılıyor

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin ağustos ayında finansal bir saldırıya uğradığına dikkati çekti. Piyasalarda o dönemde oluşan değerlemelerin Türkiye’nin makro temelleri ile bağdaşmadığını ifade eden Albayrak, şunları söyledi: “İlk günden itibaren tüm kurum ve kuruluşlarımız piyasaları yakından takip ederek bu ataklara karşı ekonomimizi koruyacak gerekli önlemleri almıştır. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı iyileşmeye odaklanan Yeni Ekonomi Programımız aynı zamanda üretim ve ihracata yönelik detaylı bir planlamayla yüksek katma değerli üretim yapısına geçişimizi de hızlandıracaktır.”

DENGELENME SÜRECİ

Türkiye’nin üçüncü çeyrekte yüzde 1,6 büyüyen ekonomide bir dengelenme süreci yaşandığını belirten Bakan Albayrak, “Kısa vadede büyümemizin yavaşlaması ancak akabinde gitgide daha da güçlenen bir ekonomik toparlanmanın sağlanması sürdürülebilir, dengeli ve sağlıklı büyüme hedeflerimizle uyumluluk arz etmektedir” ifadesini kullandı.

ENFLASYON DÜŞECEK

Yüksek enflasyona karşı atılan adımlar ve Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın etkisini gösterdiğini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti: “Ekim ayında tepe noktasına ulaşan tüketici fiyatları, kasım ayında aylık yüzde 1,4 daralırken yıllık enflasyon bir önceki aya göre 3,6 puan iyileşmiştir. Enflasyondaki bu düşüş, fiyatlama davranışları için önemli bir gösterge olan beklentileri de olumlu yönde etkilemiştir. Nihai amacımız, daha önce de belirttiğim gibi enflasyonu kalıcı olarak düşürmektir. Enflasyonla mücadelede para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruşu korurken aynı zamanda yapısal sorunlara da çözüm üreteceğiz.”

VERGİ ANALİZ MERKEZİ

Albayrak, yeni bir eylem planı hayata geçireceklerini kaydederek, şöyle devam etti: “Mükelleflerin uyum düzeyinin artırılması, uyumsuz mükelleflerin uyumlu mükellefler aleyhine oluşturacağı haksız rekabetin önlenmesi, kayıtlı ekonominin teşvik edilmesi amacıyla yeni bir vergi veri ve risk analiz merkezi kuruyoruz. Vergi sistemimizi daha basit, etkin, geniş tabanlı ve daha adil bir yapıya kavuşturmak için vergi mevzuatımızın sadeleştirilmesine yönelik çalışmalarımız başta olmak üzere, 2019 yılı bu anlamda çok etkin bir yıl olacak. Bunun yanında etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracak, mecbur olmadıkça yeni istisna ve muafiyet getirmeyeceğiz. Mükelleflerimizin vergiye uyum seviyelerini güçlendirecek ve kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandıracağız.”