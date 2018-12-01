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Vergi ve alacakların yeniden yapılandırılmasında son tarih 6 ay uzatıldı

Vergi ve alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunda yer alan bitim tarihleri, 6 ay daha uzatıldı.

  • İHA
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Vergi ve alacakların yeniden yapılandırılmasında bitim tarihlerinin 6 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile mükerrer sayıda yer alan kararda, "7143 sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10’uncu maddesinin 13’üncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan sürelerin, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmasına, mezkur madde gereğince karar verilmiştir” denildi.

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