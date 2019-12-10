'Vergiler faize değil vatandaşa gidecek'

Oktay, “Son çeyrekte önemli bir sıçrama ile büyümenin artmasını ve 2019 yılını yüzde 0,5 oranında pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Bu kapsamda 2020 yılı büyüme hedefimiz yüzde 5 olarak belirlenmiştir” diye konuştu. Oktay, 2020 yılında hedeflenen yüzde 5’lik büyümeyle iktisadi faaliyette toparlanma ve bunun sonucunda işgücüne katılım ve istihdam oranlarında iyileşme öngörüldüğünü belirtti. İstihdam teşviklerinin ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanarak hayata geçirilmesi ve gençlerin iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitim programlarına dahil edilmesiyle genç işsizliğinin azaltılmasını sağlayacaklarını belirten Oktay, bu çerçevede 2020 yılında bu yıla göre istihdamın 1 milyon 52 bin kişi artmasının, işsizlik oranının ise yüzde 11.8’e gerilemesinin beklendiğini, YEP’e göre de gelecek üç yılda istihdamın 3.2 milyon kişi artırılarak 2022’de işsizliğin yüzde 9.8’e düşürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

HEDEFLERE DAHA SIKI SARILDIK

Ekonomide yaşanan dalgalanmalar, yaptırım tehditleri ve bölgesel belirsizliklerinin, Türkiye’yi hedeflerinden uzaklaştırmadığını aksine hedeflerine daha sıkı sarılmaya yönelttiğini vurgulayan Oktay 2020 yılı bütçesinin, 11. Kalkınma Planı ile Yeni Ekonomi Programı’nın hedeflerini merkeze aldığını, 82 milyonun bütçesi olduğunu belirtti. Oktay, “2020 yılında da yeni reform paketleriyle sistemimizi daha güçlü hale getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu konudaki kararlığımız tamdır” dedi. Oktay, 2002’de yüzde 11.2 olan bütçe açığını 2018 sonunda yüzde 2’ye indirdiklerinin, vergi gelirlerinin daha etkin harcanabileceği mali yapıya kavuşulduğunu altını çizdi.

AKDENİZ'E AKTİF STRATEJİ PLANI

Oktay Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri ile ilgili de “Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde 5 kuyu daha açarak petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde aktif bir strateji izlemeye devam edeceğiz” dedi. “Türkiye ne Kıbrıs’ta ne Ege’de ne de Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarından en küçük bir taviz vermeyecektir. Libya ile imzaladığımız Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile karşılıklı iki kıyıyı dostluk köprüsüyle birbirine bağlamış durumdayız” dedi. Oktay “Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terörle mücadelemiz devam ediyor” dedi.