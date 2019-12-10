'Vergiler faize değil vatandaşa gidecek'
Bütçeyi TBMM Genel Kurulu’na sunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bütçenin hizmet için harcanacağını söyledi. Oktay “2002’de 100 liralık verginin 85.7 lirası faize gidiyordu. 2020’de bu rakam 17.7 lira olacak” dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, 2020 bütçesi görüşmeleri başladı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan Genel Kurul’da bütçe sunumunu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mali disiplinden taviz verilmeyeceğini söyledi. Bütçeyi, mali disiplinden taviz verilmeyecek bir yapı üzerine inşa ettiklerini de anlatan Oktay, toplanan vergilerin faize değil hizmet için harcanacağını söyledi.
FAİZ YERİNE HİZMET
Oktay, kamu maliyesinde en önemli kazanımlardan birinin faiz ödemelerinin bütçe içindeki payının azaltıldığını söyledi. Faiz harcamalarının bütçe giderleri içerisindeki payının 2002’de yüzde 43.2 iken, 2020 yılı bütçesinde bu oranın yüzde 12.7 seviyesinde kalmasının öngörüldüğünü dile getiren Oktay, bu çerçevede oluşturdukları mali alanla vatandaşlara hizmet olarak ayrılan kaynakların miktarının önemli ölçüde artırıldığına dikkati çekti. Oktay “2002’de toplanan her 100 liralık verginin 85.7 lirası faiz harcamalarına giderken, 2020 bütçesinde yalnızca 17.7 lirasının faiz harcamalarına ayrılacağı tahmin edilmektedir” dedi.
AB BİZDEN BORÇLU
Oktay “Kamu maliyesinin bir diğer önemli kazanımı ise borç stokunda ciddi oranda bir düşüşün sağlanmasıdır. 2000’li yılların başında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı yüzde 76.1 seviyesinde bulunan AB tanımlı borç stoku seviyesi 2019 yılı ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 32.2 seviyesindedir. 28 AB üyesinin ortalaması ise yüzde 80.5 düzeyindedir” dedi. Oktay şunları söyledi. “2020 yılı bütçesi, önceki 17 bütçemizde olduğu gibi bir hizmet bütçesi olacaktır. Faiz ödemelerinin bütçe içindeki payı azalırken vatandaşa hizmet olarak gidecek ödemelerin payının artması sağlanacaktır. Bütçedeki kaynaklarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin karşılanmasında kullanılacaktır. Bütçenin sağlam ve sürdürülebilir gelirlere dayanması, toplanan gelirlerin ise vatandaşlarımıza hizmeti esas alan bir anlayışla kullanılması en temel önceliğimiz olacaktır.” Oktay “2020 yılı bütçesini, toplumumuzun tüm kesimlerini kapsayan toplumsal refah artışı fırsatı görüyoruz” dedi.
YIL SONUNDA % 0.5, 2020’DE % 5 BÜYÜME
Oktay, “Son çeyrekte önemli bir sıçrama ile büyümenin artmasını ve 2019 yılını yüzde 0,5 oranında pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Bu kapsamda 2020 yılı büyüme hedefimiz yüzde 5 olarak belirlenmiştir” diye konuştu. Oktay, 2020 yılında hedeflenen yüzde 5’lik büyümeyle iktisadi faaliyette toparlanma ve bunun sonucunda işgücüne katılım ve istihdam oranlarında iyileşme öngörüldüğünü belirtti. İstihdam teşviklerinin ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanarak hayata geçirilmesi ve gençlerin iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitim programlarına dahil edilmesiyle genç işsizliğinin azaltılmasını sağlayacaklarını belirten Oktay, bu çerçevede 2020 yılında bu yıla göre istihdamın 1 milyon 52 bin kişi artmasının, işsizlik oranının ise yüzde 11.8’e gerilemesinin beklendiğini, YEP’e göre de gelecek üç yılda istihdamın 3.2 milyon kişi artırılarak 2022’de işsizliğin yüzde 9.8’e düşürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.
HEDEFLERE DAHA SIKI SARILDIK
Ekonomide yaşanan dalgalanmalar, yaptırım tehditleri ve bölgesel belirsizliklerinin, Türkiye’yi hedeflerinden uzaklaştırmadığını aksine hedeflerine daha sıkı sarılmaya yönelttiğini vurgulayan Oktay 2020 yılı bütçesinin, 11. Kalkınma Planı ile Yeni Ekonomi Programı’nın hedeflerini merkeze aldığını, 82 milyonun bütçesi olduğunu belirtti. Oktay, “2020 yılında da yeni reform paketleriyle sistemimizi daha güçlü hale getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu konudaki kararlığımız tamdır” dedi. Oktay, 2002’de yüzde 11.2 olan bütçe açığını 2018 sonunda yüzde 2’ye indirdiklerinin, vergi gelirlerinin daha etkin harcanabileceği mali yapıya kavuşulduğunu altını çizdi.
AKDENİZ'E AKTİF STRATEJİ PLANI
Oktay Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri ile ilgili de “Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde 5 kuyu daha açarak petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde aktif bir strateji izlemeye devam edeceğiz” dedi. “Türkiye ne Kıbrıs’ta ne Ege’de ne de Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarından en küçük bir taviz vermeyecektir. Libya ile imzaladığımız Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile karşılıklı iki kıyıyı dostluk köprüsüyle birbirine bağlamış durumdayız” dedi. Oktay “Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terörle mücadelemiz devam ediyor” dedi.
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