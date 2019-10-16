‘Vitrinlik yaptırımlar’ TL’ye dokunmadı
Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı’nı içine sindiremeyip silah ambargosu alan bazı Avrupalı ülkeler ile ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu yaptırım kararı piyasalarda negatif karşılık bulmadı. Aksine önceki gün 5.9392 ile son 1.5 ayın zirvesini gören dolar Trump’ın duyurusunun ardından güne düşüşle başladı.
Dolar gün içinde 5.88 liraya kadar inerken Borsa İstanbul ise güne yüzde 1.5 artışla başladı. Borsa günü ise yüzde 1.36 artışla 95 bin 257 puandan kapattı.
Uzmanlar yaptırımlar konusunda daha kötü senaryoları önceki gün fiyatlamış olan piyasalarda, ABD’nin yaptırım kararların Türkiye ekonomisine büyük zarar verecek nitelikte olmadığı görüşünde.
‘MİNİMAL’ YAPTIRIM
Gelişmekte olan ülke ekonomileri konusunda uzman ekonomist Timothy Ash, Trump’ın açıkladığı yaptırım kalemlerini ‘minimal yaptırımlar’ olarak nitelerken “Trump vitrin süslüyor” dedi. Uzmanlar yaptırımların ekonomik kapsamının piyasada ciddi bir tepkiye neden olmadığını belirterek “Trump Türkiye ile olan 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması görüşmelerini durduracağını belirtti ki bu hedef kısa vadede zaten gerçekçi görünmüyordu” dediler. Trump’ın bir diğer yaptırım kararı ise Türkiye’den çelik alımlarında uygulanan gümrük vergisi oranının yeniden yüzde 50’ye çıkarılmasını içeriyor. Ancak çelik sektörü temsilcileri zaten ABD’nin geçen yıl bu oranı yüzde 50’ye çıkardığına ve o sırada çelik ihracatının sıfırlandığına dikkat çekerek ABD pazarını da Meksika ve Kanada ile doldurduklarını söylediler. Uzmanlar asıl Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ettiler. Analistler, dolarda 5.90’ın altında kalıcılık sağlanması durumunda 5.76 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.
Silah ambargosu devede kulak
Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasının ardından Fransa, Hollanda, Norveç, Finlandiya ve İtalya ‘terör korosu’na katılarak Türkiye’ye silah satışını durdurmuştu. Ancak bu ülkelerden yapılan ithalat, yüzde 70’e ulaşan Türkiye’nin savunma sanayisinin yanında devede kulak kalıyor. Geçmişte terörle mücadele için Batı’dan silah, tank, uçak bekleyen Türkiye, son yıllarda önemli adımlar attı. Yerli savunma sanayi güçlendikçe dışarıdan silah ve mühimmat alımı da azaldı. Alman hükümeti 2018’de Türkiye’ye sadece 12.9 milyon Euro tutarında sevkiyat yaptı. Almanya’dan Türkiye’ye yapılan silah satışlarının hacmi 2016’da 83.9 milyon Euro, 2017 yılında ise 34.2 milyon Euro seviyesindeydi. Bu ülkelerden Finlandiya’dan ise geçen yıl 17 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Türkiye, Norveç’ten ise 2018’de sadece 6 milyon Euro değerinde silah sistemleri ithalatı yaptı.
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