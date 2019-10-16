‘Vitrinlik yaptırımlar’ TL’ye dokunmadı

Dolar gün içinde 5.88 liraya kadar inerken Borsa İstanbul ise güne yüzde 1.5 artışla başladı. Borsa günü ise yüzde 1.36 artışla 95 bin 257 puandan kapattı.

Uzmanlar yaptırımlar konusunda daha kötü senaryoları önceki gün fiyatlamış olan piyasalarda, ABD’nin yaptırım kararların Türkiye ekonomisine büyük zarar verecek nitelikte olmadığı görüşünde.

‘MİNİMAL’ YAPTIRIM

Gelişmekte olan ülke ekonomileri konusunda uzman ekonomist Timothy Ash, Trump’ın açıkladığı yaptırım kalemlerini ‘minimal yaptırımlar’ olarak nitelerken “Trump vitrin süslüyor” dedi. Uzmanlar yaptırımların ekonomik kapsamının piyasada ciddi bir tepkiye neden olmadığını belirterek “Trump Türkiye ile olan 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması görüşmelerini durduracağını belirtti ki bu hedef kısa vadede zaten gerçekçi görünmüyordu” dediler. Trump’ın bir diğer yaptırım kararı ise Türkiye’den çelik alımlarında uygulanan gümrük vergisi oranının yeniden yüzde 50’ye çıkarılmasını içeriyor. Ancak çelik sektörü temsilcileri zaten ABD’nin geçen yıl bu oranı yüzde 50’ye çıkardığına ve o sırada çelik ihracatının sıfırlandığına dikkat çekerek ABD pazarını da Meksika ve Kanada ile doldurduklarını söylediler. Uzmanlar asıl Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ettiler. Analistler, dolarda 5.90’ın altında kalıcılık sağlanması durumunda 5.76 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.