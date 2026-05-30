Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), 2025 yılına ilişkin Schengen vize istatistiklerini yayımladı. Avrupa Birliği Komisyonu rakamlarına göre; Schengen bölgesi ülkelerine yönelik vize başvuru sayısı 11 milyon 934 bin 106'ya ulaşırken, vize ret oranı yüzde 14.8 olarak gerçekleşti. Türkiye, 1 milyon 268 bin 376 ile Çin'den sonra en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ikinci ülke oldu. Türkiye'den yapılan başvuruların ret oranı ise yüzde 14.6 seviyesinde gerçekleşti. Konuyu değerlendiren TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2025'te Türkiye'den Schengen bölgesine yönelik vize randevularında yüzde 8 artış kaydedildiğini ancak seyahat acentelerinin yoğun tur programları düzenlediği İtalya ve Fransa gibi ülkelere yapılan vize başvuru sayılarında gerileme yaşandığını aktardı.

YUNANİSTAN İLK SIRADA

Türk vatandaşları en çok Yunanistan'dan Schengen vizesi talebinde bulundu. AB'ye göre geçen yıl Türkiye'den Yunanistan'a yapılan vize başvurularının sayısı 310 bin 920 oldu. Bu rakam 2024'e göre net bir artışa işaret ediyor. Başvuru sayısında Yunanistan'ı 217 bin 627'yle Almanya izliyor. Türklerin en fazla vize başvurusu yaptığı üçüncü Schengen ülkesi ise 143 bin 379 başvuruyla Fransa. Türk vatandaşlarının Schengen vizesi almak için en az başvurdukları ülke ise 2024'te olduğu gibi bin 828 başvuruyla Letonya oldu. Bu ülkeyi 2 bin 995 başvuruyla Estonya ve 3 bin 3 başvuruyla Slovakya izledi.

BAŞVURU SAYISI KABUL RET RET ORANI

2025 1 milyon 268 bin 376 1 milyon 72 bin 54 196 bin 322 Yüzde 14.6

2024 1 milyon 173 bin 91 993 bin 875 179 bin 216 Yüzde 14.5

2023 1 milyon 55 bin 885 867 bin 646 188 bin 239 Yüzde 16.1

SİMSARLAR BİN EURO İSTİYOR

2025'te İtalya'ya vize başvurusu yapabilen vatandaşların sayısının bir önceki yıla göre yüzde 32.3 azaldığı verisine dikkat çeken TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Fransa'ya başvuru sayısının da yüzde 6'ya yakın gerilediğinin altını çizdi. Bağlıkaya, "Yaşanan düşüşler vatandaşlarımızın vize randevusu bulamadığının en açık göstergesi. Mevcut uygulamalar nedeniyle vatandaşlarımız henüz vize başvurusuna dahi imkan bulamadan sistemin dışında kalıyor. Sınırlı sayıda ve zamansız şekilde açılan randevular da botlar aracılığıyla bloke ediliyor. Gece yarısı, bayram sabahı, pazar günü randevular açılıyor. Sonrasında bu randevular 300, 500, hatta acil durumlarda bin euro'ya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor. Bu duruma bir dur denilmeli" açıklamasını yaptı.