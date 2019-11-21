Vizyoner Zirvesi’ne başvuru 7 bini aştı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen Vizyoner Zirvesi, ‘Dijital Gelecek’ temasıyla 27 Kasım’da 3’üncü kez gerçekleştirilecek. Zirveye bu yıl başvuru sayısı ise 7 bini aştı.
İŞ DÜNYASINDAN İLGİ
Zirve öncesi basın toplantısında konuşan MÜSİAD Vizyoner İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken, Vizyoner19 Zirvesi ile dünyada meydana gelen dijital dönüşüm sürecine dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirterek, bu zirveyle toplumsal, ekonomik ve siyasi anlamda farkındalık oluşturmayı planladıklarını söyledi. Vizyoner19 ile Vizyoner Zirveleri’nin 3’üncüsünü gerçekleştireceklerini aktaran Özeken, “İlk zirvemizde yaklaşık 3 bin, ikincisinde 4 bini aşkın katılımcıyı misafir etmiştik. Vizyoner19’un başlamasına 1 hafta olmasına rağmen şu an 7 bin 250 online başvuruya ulaştık. 4 yıllık tecrübemizi, icra kurulumuzun ufkuyla birleştirerek ‘Dijital Gelecek’ temasıyla çok daha dolu bir program hazırladık. Programlarımıza yerli ve yabancı iş dünyası ilgisi var” dedi.
100 START-UP KATILIYOR
Özeken, Vizyoner Zirveleri’ne katılımcı sayısının sürekli artış gösterdiğini belirterek, “ Bu bizi memnun etti” dedi. Toplantıda verilen bilgilere göre, Vizyoner Exchange için özel geliştirilen model ile başta Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, İstanbul Teknopark, İstanbul Üniversitesi Entertech, YTÜ Yıldız Teknopark, ODTÜ Teknopark, BİST Özel Pazar Yeri, Genç MÜSİAD’dan seçilen yaklaşık 100 start-up firması yatırımcılarla bir araya gelecek. Çok sayıda yabancı konuşmacı da oturuma katılacak.
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