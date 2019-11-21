Vizyoner Zirvesi’ne başvuru 7 bini aştı

İŞ DÜNYASINDAN İLGİ

Zirve öncesi basın toplantısında konuşan MÜSİAD Vizyoner İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken, Vizyoner19 Zirvesi ile dünyada meydana gelen dijital dönüşüm sürecine dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirterek, bu zirveyle toplumsal, ekonomik ve siyasi anlamda farkındalık oluşturmayı planladıklarını söyledi. Vizyoner19 ile Vizyoner Zirveleri’nin 3’üncüsünü gerçekleştireceklerini aktaran Özeken, “İlk zirvemizde yaklaşık 3 bin, ikincisinde 4 bini aşkın katılımcıyı misafir etmiştik. Vizyoner19’un başlamasına 1 hafta olmasına rağmen şu an 7 bin 250 online başvuruya ulaştık. 4 yıllık tecrübemizi, icra kurulumuzun ufkuyla birleştirerek ‘Dijital Gelecek’ temasıyla çok daha dolu bir program hazırladık. Programlarımıza yerli ve yabancı iş dünyası ilgisi var” dedi.