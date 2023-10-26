Yabancı ekonomistler: MB politika faizi yüzde 40'a ulaştıktan sonra politika faizine ara verebilir

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır" denildi.

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu büyük faiz artırımının TCMB'nin enflasyonu kontrol altına alma ve enflasyon beklentilerini yeniden sabitleme konusunda kararlılığını sürdürdüğünü doğruladığını kaydetti.

Bununla birlikte, yüzde 35'lik politika faizinin liraya önemli bir destek sağlamıyor gibi göründüğünü aktaran Matys, nominal açıdan TL'nin nispeten cazip yüksek getirisi olan bir para birimi olsa da yüksek enflasyona göre bakıldığında daha az cazip hale geldiğini dile getirdi.

Matys, enflasyon tepe noktasına çıkıp oradan inene kadar TL'nin kalıcı bir değer kazanmada zorluk yaşayabileceğine dikkati çekti.

- "TCMB, POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 40'A ULAŞTIKTAN SONRA POLİTİKA FAİZİNE ARA VEREBİLİR"



Medley Advisors Piyasa Araştırma Başkanı Nick Stadtmiller, TCMB'nin bankaların ödediği mevcut mevduat faiz oranlarına yakınlaşmak için politika faiz oranını artırmaya devam ettiğini belirtti.

TCMB'nin 500 baz puanlık daha artırıma gideceği öngörüsünde bulunan Stadtmiller, politika faizi yüzde 40'a ulaştıktan sonra bankanın para politikasında en son yapılan sıkılaştırmaların etkilerini görmek için faiz artırımlarına ara verilebileceğini ifade etti.

Stadtmiller, bu yılki parasal sıkılaşmanın gecikmeli etkilerinin ilkbahara kadar hissedilmeyebileceğini dile getirerek, yetkililerin gelecek yıl büyüme üzerinde çok büyük bir etki bırakabilecek olan aşırı sıkılaştırmaya karşı temkinli davranabileceğini söyledi.

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash ise yıl sonuna kadar iki adet 500 baz puanlık artış daha yapılabileceğini değerlendirdi.