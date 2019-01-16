Yabancı rekoru

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satış istatistiklerini dün açıkladı. Buna göre, ülke genelinde geçen yıl 1 milyon 375 bin 398 konut, satış sonucu el değiştirdi. Konut satışları, tarihi rekorun kırıldığı 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 2.4 geriledi. Bu, verilerin yayımlanmaya başlandığı 2013 yılından bu yana kaydedilen ilk yıllık bazdaki düşüş oldu. Ancak yakalanan bu satış döviz ve kredi faizlerindeki artışa rağmen büyük başarı olarak niteleniyor. Sektör temsicilerine göre konutta 2017’deki tarihi rekorun ardından gelen bu düşüş, yıl içinde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve konut kredilerindeki yükselişe rağmen KDV indirimi ve kampanyalar sayesinde sınırlı oldu.

40 BİN YAKALANDI

Yerli konut alıcısı tüm olumsuzluklara rağmen kredi kullanmadan konut almaya devam ederken dövizdeki artış ve 250 bin dolarlık konut alana vatandaşlık hakkı gibi fırsatların da etkisiyle yabancıya satışta ise büyük artış yaşandı. Yabancılara konut satışı 2018 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 40 bin sınırına ulaştı. Geçen yıl yabancılara konut satışı 2017 yıl sonuna göre yüzde 78.4 artarak 39 bin 663’e ulaştı. 2017 yılında 22 bin 234 adet konut satışı gerçekleşmişti.Yabancıların konut alımında ilk şehir tercihi 2018’de değişmeyerek İstanbul oldu. Geçen yıl yabancıya İstanbul’da 14 bin 270 konut satıldı. İstanbul’u 7 bin 938 konutla Antalya, 2 bin 720 konutla Bursa, 2 bin 133 konutla Ankara takip etti. Yabancılara satılan konutun yarısından fazlası İstanbul ve Antalya’da bulunuyor. Her 100 konuttan 36’sı İstanbul, 20’si Antalya’da satıldı.

IRAK VATANDAŞI 1’İNCİ

Ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satışında, Irak vatandaşları 2018’de de zirvedeki yerini bırakmadı. Bu dönemde Iraklılara gerçekleştirilen 8 bin 205 adetlik konut satışı, toplam satışların yüzde 20.7’sini oluşturdu. Geçen yıl Iraklıları 3 bin 652 konutla İranlılar, 2 bin 718 adetle Suudiler, 2 bin 297 adetle Ruslar, 2 bin 199 Kuveytliler, 2 bin 84 adetle Afganlılar Ruslar takip etti.