Yabancı rekoru
2018’deki zorlu koşullara rağmen konut satışları 2017’de kırılan tarihi rekora çok yaklaştı. Döviz ve kredi faizlerindeki artış yerli yatırımcıyı kısmen etkilerken yabancıya satışta ise yüzde 78 artışla tüm zamanların rekoru kırıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satış istatistiklerini dün açıkladı. Buna göre, ülke genelinde geçen yıl 1 milyon 375 bin 398 konut, satış sonucu el değiştirdi. Konut satışları, tarihi rekorun kırıldığı 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 2.4 geriledi. Bu, verilerin yayımlanmaya başlandığı 2013 yılından bu yana kaydedilen ilk yıllık bazdaki düşüş oldu. Ancak yakalanan bu satış döviz ve kredi faizlerindeki artışa rağmen büyük başarı olarak niteleniyor. Sektör temsicilerine göre konutta 2017’deki tarihi rekorun ardından gelen bu düşüş, yıl içinde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve konut kredilerindeki yükselişe rağmen KDV indirimi ve kampanyalar sayesinde sınırlı oldu.
40 BİN YAKALANDI
Yerli konut alıcısı tüm olumsuzluklara rağmen kredi kullanmadan konut almaya devam ederken dövizdeki artış ve 250 bin dolarlık konut alana vatandaşlık hakkı gibi fırsatların da etkisiyle yabancıya satışta ise büyük artış yaşandı. Yabancılara konut satışı 2018 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 40 bin sınırına ulaştı. Geçen yıl yabancılara konut satışı 2017 yıl sonuna göre yüzde 78.4 artarak 39 bin 663’e ulaştı. 2017 yılında 22 bin 234 adet konut satışı gerçekleşmişti.Yabancıların konut alımında ilk şehir tercihi 2018’de değişmeyerek İstanbul oldu. Geçen yıl yabancıya İstanbul’da 14 bin 270 konut satıldı. İstanbul’u 7 bin 938 konutla Antalya, 2 bin 720 konutla Bursa, 2 bin 133 konutla Ankara takip etti. Yabancılara satılan konutun yarısından fazlası İstanbul ve Antalya’da bulunuyor. Her 100 konuttan 36’sı İstanbul, 20’si Antalya’da satıldı.
IRAK VATANDAŞI 1’İNCİ
Ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satışında, Irak vatandaşları 2018’de de zirvedeki yerini bırakmadı. Bu dönemde Iraklılara gerçekleştirilen 8 bin 205 adetlik konut satışı, toplam satışların yüzde 20.7’sini oluşturdu. Geçen yıl Iraklıları 3 bin 652 konutla İranlılar, 2 bin 718 adetle Suudiler, 2 bin 297 adetle Ruslar, 2 bin 199 Kuveytliler, 2 bin 84 adetle Afganlılar Ruslar takip etti.
BU YIL 1.5 MiLYONU YAKALARIZ
- İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım: Önceki yıl gerçekleşen 1 milyon 400 bin adetlik rekora çok yaklaştık. Mevduat faizi ve dövizde kısa vadeli yükselişlerin baskısına rağmen toplam konut satışının yüksek olması, 2019 için ümit verici oldu. 2019 sonunda satış rakamlarının yine 1.5 milyon seviyesinde olacağını öngörüyoruz.
- Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan: Aralık ayında satışlar yüzde 2.9 artarak, 2019 için umut vaat eden bir gelişme oldu. Yabancıya satışta rekor kırdık. Mevcut tablo, hükümetimizin destekleriyle attığımız adımların karşılığını aldığımızı gösteriyor. 2019’da bu orandaki artış trendinin süreceğini söyleyebiliriz.
- Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur: Düşüş sadece yüzde 2.4’te kaldı. Bu aslında konut sektöründe oluşan talebin ne kadar ihtiyaç kaynaklı, organik olduğunu gösteriyor. Konuta ihtiyacı olan faizi göz ardı etti diyebiliriz. Hem de şirketlerin kendi fedakar finansman modelleri ile satış yaptığını ortaya koyuyor. Tüm sıkıntılara rağmen ulaşılan 1 milyon 375 bin konut satış adediyle 2012’den bu yana Avrupa birinciliğini perçinledik. Avrupa’da en fazla konut satışı ise 800 bin adetle İngiltere’de. Faizler düşerse yakın gelecekte konut satışında 1.5 milyonu rahat geçeceğiz.
- Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: Yabancıya konut satışında beklediğimiz rekor 2018’de geldi. Vatandaşlık düzenlemesi hem konut hem de ticari alımlara çok ciddi katkı sağladı. Burada önemli olan yabancıya gayrimenkul satışının ihracat gibi görülmesi ve döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamına alınması.
-Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal: 2017’ye kıyasla düşüş sadece yüzde 2 seviyesinde kaldı. Böylesi faiz oranlarına, ekonomik ve konjonktürel gelişmelere rağmen bir önceki yıla kıyasla benzer seviyede satış yakalandı. Bu, hem tüketicilerin ihtiyaç gereği ev aldığını ortaya koyuyor hem de balon dedikodularına ciddi bir cevap veriyor.
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