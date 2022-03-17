İSTANBUL 9°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2022 Perşembe / 14 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7175
  • EURO
    16,283
  • ALTIN
    919.283
  • BIST100
    2119.59
Ekonomi

Yabancı yatırımcılarla bir araya geldiler

Fransa'da düzenlenen bu sene 31'incisi yapılan MIPIM Gayrimenkul Fuarı'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati de katıldı.

IHA17 Mart 2022 Perşembe 13:31 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 13:31
ABONE OL

MIPIM Gayrimenkul Fuarı 15-18 Mart tarihleri arasında Fransa'nın Cannes kentinde gerçekleştiriliyor. Bu sene 31'inci kez düzenlenen Türkiye temsilciliğini Alkaş'ın üstlendiği fuara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati de katıldı. Bakan Kurum ve Bakan Nebati GYODER önderliğinde kurulan İstanbul Pavilyonu'nun açılışını gerçekleştirdi, yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Fuara ilişkin konuşan Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, "Muhtelif ülkeden gelen katılımcılarla beraber bu yıl yeniden formatlanan İstanbul Çadırımızda görkemli teknolojik sunumlar, sponsorların ve katılımcıların projeleri sergilendi" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.