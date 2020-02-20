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Ekonomi

Yamaha'nın en yeni modelleri sahneye çıktı

Japon üretici Yamaha, bu yıl Motobike İstanbul'da Tracer 700 ve MT-25 modelleri ile boy gösterecek. Marka, yeni Tricity 300 ile yenilenen Tracer 700 ve MT-25'in yanı sıra TMAX Tech MAX, FJR 1300AE Ultimate Edition'ı ilk kez Motobike'da görücüye çıkarıyor. Aynı zamanda markanın tüm modelleri ve aksesuvarları da fuarda sergileniyor.

20 Şubat 2020 Perşembe16:13 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 16:13

YAMAHA’DAN SANATSAL YAKLAŞIM

Yeni projelerle bu yıl yeni hedeflere odaklandıklarını ifade eden Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever, “Bu yıl yenilikçi yaklaşımlarla hizmetlerimizi geliştirmeye daha fazla yöneleceğiz. Bu yıl yaklaşımımız ‘müşteriye yeni deneyimler sunarak sanatsal bir yaklaşımla yaşamını zenginleştirmek’ şeklinde açıklama yaptı.

HER 10 MOTORDAN 6’SI YAMAHA

Cansever, “Yamaha, 2019’u yaklaşık yüzde 40 büyüme ve 14 bin adetlik satışla kapattı. Türkiye’de yüzde 9’luk pazar payına sahip olan marka, adet bazında 4, ciro bazında 2. sırada yer alıyor. Satılan her 10 motosikletten 6’sı Yamaha marka” diye konuştu.

YENİ TRICITY 300 PİYASADA

YAMAHA, ilk olarak 2014 yılında piyasaya sürülen üç tekerlekli Tricity 125’ten sonra 2020’de yeni Tricity 300’ü piyasaya sunuyor. Tricity 300 motoru iki veya üç tekerlekli araç deneyimi olmayan veya çok az deneyimi olan yeni nesil sürücülere hitap ediyor.

TRACER 700 SPORT TOURİNG ÇIĞIR AÇACAK

Teknolojisi ile konforlu bir sürüş sunanYamahaTracer 700, yeni tasarımıyla ilk kez Motobike’da sergileniyor. 689 cc 2 silindirli CP2 motorun ilk Euro5 modelinden güç alan modeli, sport tourer konseptinde çığır açmaya hazırlanıyor.

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