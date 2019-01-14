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Yargıya ve bütçeye elektronik tebligat katkısı

Adalet Bakanlığının çalışmalarıyla yeni yılla birlikte uygulanmaya başlanan elektronik tebligatın yargılama süreçlerini hızlandırması hedefleniyor.

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Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucu, yeni yılla birlikte uygulanmaya başlanan elektronik tebligatla, yargılama süreçlerinin hızlandırılması ve tasarruf sağlanması hedefleniyor.
 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 1 Ocak 2019'dan itibaren tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, aralarında kamu kurumlarının, noterlerin, avukatların, bilirkişilerin de bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesini zorunlu hale getiren uygulamaya geçildi.
 
Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin ise elektronik tebligatı, talepleri halinde kullanmaları öngörüldü.
 
Yeni uygulamayla, yargılamaların daha kısa sürelerde tamamlanmasının sağlanması hedefleniyor.
 
Öte yandan fiziki tebligat yerine maliyeti 4,5 lira olan elektronik tebligatla tasarruf yapılması da amaçlanıyor. Bu çerçevede de maliyeti 14 lira olan fiziki tebligat yerine elektronik tebligatın uygulanmasıyla, yılda yaklaşık 494 milyon lira tasarruf sağlanması planlanıyor.
 
Elektronik tebligat süreci
 
Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor.
 
Elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe PTT tarafından gönderiliyor. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisinin iletilmesinden sonra bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunuluyor.
 
Bu makam ve merciler, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS'ye teslim ediyor. UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırıyor.
 
Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor.

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