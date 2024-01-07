Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunanlara 74 milyon lira idari para cezası

Yumaklı, yazılı açıklamasında, yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik ülke genelinde yapılan denetimlere ilişkin bilgi verdi.

Su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında yoğun çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Yumaklı, yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik yıl boyu rutin denetimlere ek olarak ülke genelinde çapraz ve eş zamanlı denetimlerin de yapıldığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, denizler, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, balıkçı gemileri, balık halleri, balık unu/yağı fabrikaları ve perakende satış yerlerinde denetimlerin 7 gün 24 saat esasına dayalı sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 2023'te toplam 171 bin 219 adet denetim gerçekleştirilmiş olup kaçak avcılıkla elde edilen 593 ton su ürününe el konulmuştur. Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve bu ürünlerin satışını yapan 6 bin 527 kişi/iş yerine toplam 74 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 78 gemi ve 3 bin 563 muhtelif av aracına el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi. Bu denetimlerde görev alan değerli arkadaşlarım başta olmak üzere, paydaş kurumlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Yumaklı, ülkenin sucul zenginliğinin bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal etkenler dikkate alınıp sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi ve yasa dışı su ürünleri avcılığının engellenmesi amacıyla çalışmaların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.