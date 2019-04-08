Yaya çizgileri değişiyor kazasavar ışıklar geliyor

Intertraffic Fuarı yarın İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor. Fuarda bu yıl önemli yenilikler sergilenecek. Sergilenecek olan yenilikler arasında buzlanmayı SMS ile bildiren sistemden, kaza önleyen trafik ışıklarına ve yeni sistem yaya çizgilerine kadar birçok yenilik yer alacak. RAI Amsterdam ortaklığı ile birlikte fuarı düzenleyen UBM Emea İstanbul Proje Müdürü Buket Ilıcalı Soytürk yol teknolojileri ile ilgili birçok gelişme yaşandığını belirterek “Bu yıl fuarda birçok yenilik var. Örneğin Net1 BilişimTeknolojileri isimli katılımcı firmamızın geliştirdiği telefondan biraz büyük bir aparat var. Kış aylarında bir viyadüğe, köprüye girmeden önce yoldaki buzlanmayı kullanıcıya SMS ile bildiriyor. Bu çok yeni ve önemli bir ürün. Aynı zamanda trafik kontrol merkezlerindeki tuzlama birimlerine de uyarı yollayabiliyor. Yapay zekanın hayatımızın içine girdiği, kazaların önlebilmesi adına ciddi bir kazanım bu yenilik” dedi.

YENİLİK ÇOK

Soytürk’ün veridği bilgiye göre trafikte yayaya öncelik veren düzenleme kapsamında yaya çizgilerinde de büyük değişim yaşanacak. Soytürk “Yol çizgileri konusunda da pek çok yenilik var. Şerit çizgilerinin içinde kullanılmakta olan cam parçacıkları var. Bu sayede çizgilerin dayanma süreleri iki yıla kadar çıktı. Yaya geçitleri için farklı bir malzeme ile kullanılacak. Bu çalışma ile yaya geçidi çizgilerinin şoförler tarafından belli bir mesafeden görülebilir olması sağlanacak. Bu çalışma da Yimtaş firması tarafından yapılıyor” diye konuştu.

KONUŞAN IŞIKLAR

Buket Ilıcalı Soytürk ayrıca kavşaklarda akıllı ulaşım sistemleri dahilinde geliştirilmiş olan sistemler bulunduğunu belirterek “Trafik yoğunluğunu azaltmak için ışıkların birbirini görüp, konuşması tarafı çok gelişti. Huawei gibi sistem sağlayıcılar ile operatörlerin işbirliğinde gelişen pek çok güzel proje hayata geçiyor” dedi. Soytürk “Kazaları önlemeye yönelik olarak Ekaldes sinyalizasyon firmasının trafik ışıkları ile ilgili geliştirdiği bir sistem bulunuyor. Bursa’da büyük bir kavşakta kullanıldı. Kazalarda istatistiki olarak ciddi bir düşüş sağlandı. Ekaldes’in ışıklı kavşak uygulaması tamamen firmanın kendi know-how’ıyla oluşturduğu bir sistem” diye konuştu.

SIRADAKİ FUARLAR

Buket Ilıcalı Soytürk, Intertraffic İstanbul’un yanı sıra İstanbulLight, Uluslararası İstanbul Boat Show, Tissue World İstanbul, Interclean, Growtech Eurasia, anne, bebek, çocuk fuarı olan CBME ile World Cities Congress fuarlarını da düzenlediklerini de anlattı.