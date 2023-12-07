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Ekonomi

Yeni 200 TL banknotlar tedavüle verildi

E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotlar, bugünden itibaren tedavüle verildi.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 09:28 - Güncelleme:
Yeni 200 TL banknotlar tedavüle verildi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) E9 Emisyon Grubu VII. Tertip 200 TL Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Duyuruda, 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanarak E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceği bildirildi.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 200 TL banknotlara kıyasla VII. tertip 200 TL banknotlardaki imzaların Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği belirtilen duyuruda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. VII. tertip banknotlar, önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir." denildi.

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