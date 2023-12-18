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Ekonomi

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Toplantı sonrası ilk açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 'Herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Şu an sonuç yok. Bu hafta tekrar bir araya gelme planımız var' dedi.

IHA18 Aralık 2023 Pazartesi 13:30 - Güncelleme:
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Toplantı sonrası ilk açıklama
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Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 11 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantı için bugün saat 13.30'da yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Birinci toplantı sonucunda asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşılmıştı.

İKİNCİ TOPLANTIDA MASADA YER ALACAK KONULAR

Komisyonun ikinci toplantısında ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları sunması bekleniyor. Değerlendirilen veriler çerçevesinde toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

KOMİSYONDA KİMLER YER ALACAK?

Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde ise Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek. Öte yandan ilk toplantıda yer alan asgari ücretli 4 çalışan işçi bu toplantıda yer aldı.

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

"Yüzde 35'lik zamda net 15 bin 392 lira, brüt 18 bin 109 lira

Yüzde 40'lık zamda net 15 bin 962 lira, brüt 18 bin 779 lira

Yüzde 45'lik zamda net 16 bin 532 lira, brüt 19 bin 450 lira

Yüzde 50'lik zamda net 17 bin 103 lira, brüt 20 bin 121 lira

Yüzde 55'lik zamda ise net 17 bin 673 lira, brüt 20 bin 791 olacak".

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