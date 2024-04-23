İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2024 Salı / 15 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5966
  • EURO
    34,7987
  • ALTIN
    2422.62
  • BIST100
    9645.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yeni düzenleme geliyor! Fahiş fiyat artışı yapanlar yandı
Ekonomi

Yeni düzenleme geliyor! Fahiş fiyat artışı yapanlar yandı

Fahiş fiyat artışı yaparak fiyat istikrarsızlığına neden olan işletmelere kesilen cezalar daha hızlı uygulanacak. Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda yapılacak yeni düzenlemeyle bu işletmelere cezai müeyyide uygulanana kadar ek tedbirler alınacak ve bu kurumlara yaptırımlarda bulunulacak. Stokçuluk yapan işletmelere de yeni cezalar gelecek.

Yeni Şafak23 Nisan 2024 Salı 08:01 - Güncelleme:
Yeni düzenleme geliyor! Fahiş fiyat artışı yapanlar yandı
ABONE OL

Fahiş fiyat artışı yaparak fiyat istikrarsızlığına neden olanve büyük tepki çeken işletmelere ağır cezalar geliyor. Yeni düzenlemeyle bu işletmelere kesilen cezalar daha hızlı uygulanacak. Cezai müeyyide uygulanana kadar ek tedbirlerde alınarak, bu kurumlara yaptırımlara bulunulacak. Stokçuluk yapan işletmelere de yeni cezalar yolda.

STOKÇULUĞA AYRI CEZA

Ticaret Bakanlığı, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da değişikliğe gidilmesi için AK Parti Meclis Grubu ile temasa geçti. Üzerinde çalışılan yeni düzenlemeye göre, fahiş fiyat artışına ve fiyat istikrarsızlığına neden olan stokçuluğun cezası yasada ayrı bir suç olarak ele alınacak. Stokçuluk yapan firmalara yönelik başlatılan inceleme ve soruşturmaların süresi kısalacak. Bu süre zarfında firmalara ihtiyaten yaptırımların uygulanması da gündemde.

İKİ YENİ DÜZENLEMEYE GİDİLECEK

Yeni Şafak'ın haberine göre, fahiş fiyat artışı yapanlara uygulanacak cezalar hem Perakende Ticaret Kanunu'nda hem de Rekabet Kanunu'nda iki parça halinde düzenlenecek. Bu çerçevede, stokçuluğun cezası Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yeniden belirlenecek. Stokçuluk yaparak fiyat istikrarını bozan ve fahiş fiyata neden olan işletmelerin cezası fahiş fiyat artışına neden olan işletmelere uygulanan cezadan farklı olacak.

KADEMELİ TEDBİRLER

Rekabet Kurumu'nun inceleme başlattığı işletme ve kuruluşlarda inceleme süresi boyunca kademeli tedbir cezaları uygulanacak. Bu kapsamda, Rekabet Kurumu'nun Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a muhalefetten inceleme başlattığı işletme ve kurumlara yönelik inceleme süresinin kamuoyu vicdanını rahatlatacak şekilde kısaltılması sağlanacak. Ayrıca yasa değişikliği doğrultusunda, inceleme süresi boyunca kademeli tedbirler de uygulanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.