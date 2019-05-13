Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni emeklilik sistemine ilişkin canlı yayında çok önemli açıklamalarda bulundu. Emekli olacak milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni emeklilik sistemi yolda. Şimdi vatandaşlar, ‘Yeni emeklilik sistemi nedir son dakika nasıl olacak? Yeni emeklilik sistemi değişiyor mu?’ sorularına yanıt arıyor. Bakan Albayrak, "Sanayi üretimi, emeklilik, tarım reformu dedik, bakanlığımızla ilişkili kısımlarda tüm bu çerçevelerde Türkiye bu adımları atmaya devam edecek" açıklamasında bulunurken emeklilik sistemi ile ilgili de önemli bir detayı paylaştı. Peki, yeni emeklilik sistemi ne zaman 2019’da değişecek mi? İşte emekli olacak milyonları ilgilendiren son dakika haberinin detayları...

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Canlı yayında emeklilik sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi kurmak... Bu yıl içinde değişimi gerçekleştireceğiz." dedi.

İSTİHDAMDAKİ ARTIŞ

Demin de bahsettim, Türkiye tüm bu siyasi etkilerle 8 ay zor bir süreci geride bıraktı. Bugün ortaya koyulan tüm bu rakamlar, güven endeksi, sanayi verimlilik kapasite, son dönemde en iyi şekilde ilerlediği. İstihdam mart nisan istihdamına sosyal güvenlikte 520 bin giriş var, mayıs haziran daha da artacak.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILACAK

Turizmde 50 milyon kişi sayısı 35 milyar ile tüm zamanların rekorunu kıracağız. Tüm uçaklarla yeni havalimanında full kapasiteye geçmesiyle bu anlamda da çok yoğun katkı ortaya koyacağımız bir süreç var. Bol döviz bol istihdam süreci var. Ben çok rahatım, halkımızın da rahat olması lazım. İletişim algı sosyal medyasıyla oluşturulmaya çalışan tüm bu negatif bu resmi ortaya koymamız lazım. Birileri algı oluşturmaya çalışıyor.

"ENFLASYON ÇOK DEÜŞECEK Mİ"

Önümüzdeki üç beş ayda enflasyon çok sert şekilde aşağıya düşmeye devam edecek. Geçtiğimiz 4 ay zor bir 4 aydı, önümüzdeki dönemde enflasyonda ciddi kırılmalar olacak. Pozitif bir döneme giriyoruz. Ama içeride, dışarıda, sosyal medyada farklı medyada toplumsal birlik beraberliğe yönelik bir operasyon umudu kırmaya yönelik bir bombardıman var. Ben altını çiziyorum kese kağıdına vergi ona vergi buna vergi, bakanımız hemen yalanladı. Negatif bir bilgilendirme bombardımanı var. Mesainizin 24 saati bunların ortaya koyduğu bu algıyı silmeye yönelik olur.

"8 ay zor bir süreci geride bıraktı"

Demin de bahsettim, Türkiye tüm bu siyasi etkilerle 8 ay zor bir süreci geride bıraktı. Bugün ortaya koyulan tüm bu rakamlar, güven endeksi, sanayi verimlilik kapasite, son dönemde en iyi şekilde ilerlediği. İstihdam mart nisan istihdamına sosyal güvenlikte 520 bin giriş var, mayıs haziran daha da artacak.

Turizm'de tüm zamanların rekorunu kıracağız

Turizmde 50 milyon kişi sayısı 35 milyar ile tüm zamanların rekorunu kıracağız. Tüm uçaklarla yeni havalimanında full kapasiteye geçmesiyle bu anlamda da çok yoğun katkı ortaya koyacağımız bir süreç var. Bol döviz bol istihdam süreci var. Ben çok rahatım, halkımızın da rahat olması lazım. İletişim algı sosyal medyasıyla oluşturulmaya çalışan tüm bu negatif bu resmi ortaya koymamız lazım. Birileri algı oluşturmaya