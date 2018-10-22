Yeni Havalimanı ilkleriyle tarihe geçecek

26 milyar Euro’ya mal olacak projede yıllık 90 milyon kişiye hizmet edecek birinci fazın hizmete açılması için 6 milyar Euro’luk yatırım yapıldı. Toplamda 76.5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023’e kadar tamamlanacak. Havalimanının inşaatında dolgu ve sondajla bölgede kurulan onlarca şantiyede, 3 bine yakın ağır iş makinesi çalıştı. Yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı İstanbul Yeni Havalimanı’nda, 7 gün 24 saat esasına göre olağanüstü bir çalışma sürdürüldü. Kamu kaynakları yerine özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı, tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

250 ŞİRKET YER ALACAK

İstanbul’un kültürel ve mimari birikimini odak noktasına koyan yeni havalimanının master plan çalışmaları 2014’ün ilk yarısında tamamlandı. Bu kapsamda oluşturulan dizayn ekipleri içinde, alanlarında uzman yerli ve yabancı 250’nin üzerinde mimar ve 500’den fazla mühendis görev yapıyor. İlk etabı hizmete açıldığında günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında, THY iç hatlarda Ankara, İzmir ve Antalya’ya karşılıklı birer uçuş gerçekleştirecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan da ilk dış hat noktaları olacak. Yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek. 350’den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek.