Yeni müjde an meselesi! Fatih Sondaj Gemisi keşif kuyusu kazmaya başladı

Karadeniz'de doğal gaz arama ve üretim çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler neticesinde toplam gaz rezervini 710 milyar metreküpe çıkaran Türkiye, yeni keşiflere imza atmak için çabalarını yoğunlaştırıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Dün akşam itibariyle Göktepe 1 adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başladık. Bu bir keşif kuyusu. Sakarya Gaz Sahası'nın kuzey batısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Bakan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını da açıkladı.