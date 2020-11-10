10 Kasım 2020 Salı 12:41 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 12:41

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın affının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından yerine geçecek isim de belli oldu. Yeni Maliye Bakanı'nın atanma kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Vatandaşlar bu gelişmenin ardından yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki Yeni Maliye Bakanı kim oldu? İşte yeni Hazine ve Maliye Bakanı

YENİ MALİYE BAKANI KİM OLDU?

Yeni Maliye Bakanı olarak atanan AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararında “Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Lütfi Elvan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104’üncü ve106’ncı maddeleri gereğince atanmıştır” ifadelerine yer verildi.

LÜTFİ ELVAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan, ilk açıklamasında, "Benim için sürpriz oldu" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Meclis'teki makam odasında personel ile vedalaştı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Elvan, kararın kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Lütfi Elvan, "Önceden bilginiz var mıydı?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 1962'de Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitiren Elvan, İngiltere'de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.

Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunan Elvan, Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AK Parti'den 23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi.

23. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulunan Elvan, 24. Dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu.

Elvan, 64. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükümet'te Kalkınma Bakanı olarak görev aldı. 27. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili olan Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babası.

Lütfi Elvan kimdir, nereli ve kaç yaşında?