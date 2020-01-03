03.01.2020 12:39 - Güncelleme: 03.01.2020 12:39

Yeni öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2020 zamlı öğretmen maaşı ne kadar? gibi soruların yanıtları tüm öğretmenler tarafından merak ediliyor. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerine yeni yılda yapılacak zam oranı belli oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Halen 3 bin 417 lira olan en düşük memurun maaşı yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 1.5 puanlık enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5.5 zamlanarak 3 bin 605 TL oldu.





YENİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerine yeni yılda yapılacak zam oranı belli oldu. 2020 zamlı öğretmen maaşı da açıklandı.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 6,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 5'lik zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 1,5'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

2020 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

Eski Yeni

Araştırma görevlisi (8/1 5461 5761

Araştırmacı (9/1) 3652 3852

Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1) 5691 6003

Avukat (9/1) 4952 5224

Başasistan (Sağlık hiz. 5/1) 6468 6823

Başkomiser (8/1) 5468 5768

Başmüfettiş (1/1) 8320 8777

Bekçi (Lisans 9/1) 4180 4409

İlçe belediye başkan yardımcısı 5765 6081

Daire başkanı (1/1) 8660 9135

Diş tabibi (8/1) 5315 5607

Doçent (1/1) 7260 7659

Doktor öğretim üyesi (5/1) 6250 6593

Ebe (9/1) 4037 4259

Hademe (15/1) 3158 3331

Hakim (7/1) 8775 9257

Hakim adayı (9/1) 5527 5830

Hemşire (9/1) 4032 4253

Hizmetli (15/1) 3158 3331

İmam/hatip (9/1) 3667 3868

İtfaiyeci (9/1) 3623 3822

Kaymakam (4/1) 6877 7255

Komiser (8/1) 5380 5675

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 3405 3592

Memur (9/1) 3406 3593

Mübaşir (11/1) 3356 3540

Müfettiş (7/1) 6033 6364

Müfettiş yardımcısı (9/1) 5487 5788

Müezzin (9/1) 3667 3868

Mühendis (7/1) 5300 5591

Orman muhafaza memuru (11/1) 3758 3964

Öğretmen (9/1) 3804 4013

Polis (11/1) 5005 5280

Programcı (9/1) 4154 4382

Profesör (1/1) 8482 8948

Sağlık memuru (9/1) 4032 4253

Şef (7/1) 3687 3889

Şube müdürü (7/1) 4670 4926

Usta öğretici (11/1) 3403 3590

Uzman yardımcısı (9/1) 5576 5882

Uzman (7/1) 6093 6428

Vaiz (9/1) 3862 4074

Vali (1/1) 12526 13214

Veteriner hekim (7/1) 5272 5561

Yoklama memuru (11/1) 3403 3590

Zabıta memuru (9/1) 3474 3665