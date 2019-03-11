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'Yeni pazarlar keşfedin'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Dış taleple birlikte dışarıya açılmak önemli. Hedefiniz yeni pazarları keşfetmek, yeni ürünler geliştirmek ve üretim süreçlerinizi iyileştirmek olmalı” dedi.

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Varank, Van programı kapsamında ‘Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Van Yatırımları Açılış ve İmza Töreni’ne katıldı. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Varank, Bakanlığının uyguladığı tüm politikaların merkezinde yatırım ve üretimin olduğunu söyledi. Güçlü kamu-özel sektör işbirliğinin istikrarlı ve yüksek büyümeyi de beraberinde getirdiğini anlatan Varank, her zaman çözüm odaklı bir hükümet olduklarını, yeni sistemle hızlarını ve esnekliklerini de artırdıklarını ifade etti. 

ÜRÜNLERİ İYİLEŞTİRİN 

Aralık 2020’ye kadar işe alınacak her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca, nisan sonuna kadar her bir ilave istihdamın 3 ay boyunca maaşını ödeyeceklerini aktaran Bakan Varank, şöyle devam etti: “Asgari ücret desteği, 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz de aynen devam edecek. Bu değişiklikler sizler için üzerinizdeki ilave yükleri en aza indirmek için gerçekleştirildi. Çabamızı karşılıksız bırakmayın ve işlerinizi büyütmekten çekinmeyin. Üretim tarafında da attığımız önemli adımlar var. OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamını genişlettik ve arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Bakanlığımızın sera yatırımı teşviklerini arttırdık. KOSGEB açık olan 10 farklı destek programıyla başvurularınızı bekliyor. Bunları en iyi şekilde değerlendirebilir ve üretim potansiyellerinizi yukarılara taşıyabilirsiniz. Dış taleple birlikte dışarıya açılmak önemli. Hedefiniz yeni pazarları keşfetmek, yeni ürünler geliştirmek ve üretim süreçlerinizi iyileştirmek olmalı.” 

157 MİLYAR LİRA TEŞVİK

Yatırımcılara bina inşaat harcamalarıyla makine ve teçhizat alımlarında belirli muafiyet ve destekler sağlayan Yatırım Teşvik Belgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2018’de 5 bin  914 firmaya verildi. Belgelerde öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 157 milyar 296 milyon lira oldu. 

YENİLERE DESTEK 

Düzenlenen belgelerin 5 bin 581 adedi yerli, 333 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alındı. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 114 milyar 776 milyon lira, yabancılara düzenlenen teşvik belgelerinde ise 42 milyar 521 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl düzenlenen belgelerin 3 bin 662 adedi komple yeni yatırım, bin 783 adedi tevsi, 519 adedi de diğer nitelikteki yatırımlardan oluştu

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