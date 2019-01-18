12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3547
  • 6,1013
  • 222.254
  • 96.817
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Yeni teşvik paketi meclisten geçti

Asgari ücret desteğine ilişkin hüküm içeren kanun teklifi kabul edildi

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
 
Teklif ile, internet ve benzeri ortamlarda, imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlara gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak. 
 
2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiliklerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna olacak. 
 
Rize ile Bitlis'in Ahlat ilçesi, İzmir Çandarlı ve Rize İyidere limanlarında Kıyı Kanunu'nun kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümlerinden muaf tutulacak. 
 
Teklife göre, asgari ücret desteği 2019 yılında 12 ay devam edecek. Ortalama sigortalı sayısı 500'ün altında olan iş yerleri için günlük 5 lira, 500 ve üzerinde olan iş yerleri için günlük 3,36 lira destek sağlanacak.

Vatandaştan CHP´li İmamoğlu´na: Ben Tayyip´ten vazgeçmem

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Filistinli Akl, gizlice ABD'ye iade edildi

Filistinli Akl, gizlice ABD'ye iade edildi

Satürn milyarlarca yıl halkasızmış

Satürn milyarlarca yıl halkasızmış

Trump, ABD heyetinin Davos seyahatini iptal etti

Trump, ABD heyetinin Davos seyahatini iptal etti

Bozdağ'ın alıkonulması planı davasında karar

Bozdağ'ın alıkonulması planı davasında karar

Bilal Erdoğan'a kumpas: İfadeye çağırıp tutuklayacaklardı

Bilal Erdoğan'a kumpas: İfadeye çağırıp tutuklayacaklardı

Pentagon duyurdu: İsrail'le anlaşan ABD uzaydan vuracak

Pentagon duyurdu: İsrail'le anlaşan ABD uzaydan vuracak

Facebook'tan Sputnik bağlantılı hesaplara müdahale

Facebook'tan Sputnik bağlantılı hesaplara müdahale

Katar onlarcasını bedavaya gönderdi

Katar onlarcasını bedavaya gönderdi
 

POPÜLER HABERLER

Afrin´de karne heyecanı

Afrin´de karne heyecanı

Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

Zeytin büyüklüğünde karpuz

Zeytin büyüklüğünde karpuz

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA