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Yeni vergi düzenlemesi TBMM’den geçti

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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“Dijital Hizmet Vergisi” ve “Konaklama Vergisi” adı altında yeni vergiler ihdas edilecek. 

DİJİTAL HİZMET: Dijital Hizmet Vergisi’nin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılat olacak. Dijital Hizmet Vergisi, fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmeyecek. Oranı yüzde 7,5 olacak.

KONAKLAMA: Konaklama Vergisi geceleme hizmeti bedeli üzerinden yüzde 2 oranında alınacak. 31 Aralık 2020’ye kadar bu oran yüzde 1 olarak uygulanacak. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılan tesisler bünyesinde sunulan diğer hizmetler Konaklama Vergisi’ne tabi olacak. 

HAKEMLERE VERGİ: Spor hakemlerine ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna tutulmasına ilişkin düzenleme, basketbol ve voleybol dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç, amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlerle sınırlandırılıyor.  

KAMBİYO MUAMELELERİ: Düzenlemeyle kambiyo muamelelerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı binde birden, binde ikiye çıkarılıyor. 

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