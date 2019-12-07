Yeni vergi paketi yürürlükte
Kömür santrallerine filtre zorunluluğunu ertelediği için Başkan Tayyip Erdoğan’ın Meclis’e geri gönderdiği torba yasa yürürlüğe girdi.
Tartışmalı maddenin çıkarılmasının ardından Meclis’te oybirliğiyle kabul edilen yasa Resmi Gazete’de yayınlandı. Yasa ile Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ve Değerli Konut Vergisi adıyla 3 yeni vergi ihdas ediliyor. Yasadaki bazı düzenlemeler şöyle:
- Kanuna göre, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri dijital hizmet vergisine tabi olacak. Verginin oranı yüzde 7.5 olacak.
- Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinden konaklama vergisi alınacak. Konaklama vergisi geceleme hizmeti bedeli üzerinden yüzde 2 oranında alınacak. 31 Aralık 2020’ye kadar bu oran yüzde 1 olarak uygulanacak.
- Eser sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarı 500 bin lirayla sınırlı tutulacak.
- Spor hakemlerine ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna tutulmasına ilişkin düzenleme, basketbol ve voleybol dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç, amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlerle sınırlandırılıyor.
- Gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler, yüzde 40 gelir vergisi verecek.
- Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı, yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacak.
- Vergi ziyaı cezalarında ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı yüzde 50 olarak belirlenecek. Uzlaşma halinde ödenecek vergi ziyaı cezası için yüzde 25 indirimden yararlanılmasına imkan sağlanacak.
- Söz konusu kanunla değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar “değerli konut vergisi”ne tabi olacak. Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7.5 milyon lira arasında olanlar binde 3 oranında, 7.5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 oranında, 10 milyon lirayı aşanlar da binde 10 oranında vergilendirilecek.
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