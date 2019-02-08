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Yeni Zigana Tüneli’nin yarısı tamamlandı

İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli’nin ardından toplam 29 kilometrelik 2. Zigana Tüneli’nin yarısı tamamlandı.

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Dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en uzun kara yolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli Projesi bölgenin ticari ve turistik değerine katkı sunacak.

LOJİSTİK MALİYETİ İÇİN

Doğu Karadeniz’i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran’a bağlayan Tarihi İpek Yolu’nda Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016’da başlanan projede, 300’ü aşkın personel 24 saat esasına göre çalışıyor. Mevcut yolu 8 kilometre daha kısaltacak tünelin bölgeye yatırım yapacak girişimciler için lojistik açısından maliyetleri düşüreceği ve limana ulaşımı kolaylaştırması öngörülüyor. Devam eden projede kazı destekleme çalışmalarında Trabzon yönünde çift tüpte 7 bin 136 metre, Gümüşhane yönünden ise 7 bin 956 metre ilerleme sağlanarak toplamda 15 bin 92 metreye gelindi. Proje kapsamında ayrıca, Türkiye’de ilk defa kara yolu tünellerinde uygulanacak ve havalandırma sistemlerinin bir parçası olan 3 noktada 6 adet havalandırma şaft yapı çalışmaları da eş zamanlı olarak ilerliyor.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Yeni Zigana Tüneli’nin Karadeniz sahil yolunu Maçka, Torul, Gümüşhane ve Bayburt güzergahı üzerinden Aşkale’ye bağlayan  yol ağında çok önemli bir arter üzerinde bulunduğunu söyledi. Taşbilek, Yeni Zigana Tüneli ile 12 metre genişliğindeki mevcut yolun standartlarının yükseltilerek çift şerit gidiş geliş olarak hizmet vereceğine işaret ederek, yolun kotunun 560 metre daha düşürülerek 8 kilometre kısalacağı bilgisini paylaştı. 

Gümüşhane-Trabzon 8 km kısalacak

Haziran 2020’de bitirilmesi hedeflenen Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi’nden bin 15 metre kotundan girilerek, bin 264 metre kotuna yüzde 3.30 eğimle tırmanılıp daha sonra yüzde 0.85 eğimle Köstere Vadisi’nden bin 212 metre kotundan çıkmak suretiyle Zigana Dağı geçilecek. Mevcut Zigana Tüneli yaklaşık bin 800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli’ne ise yaklaşık 800 metre düşük kottan girilerek Zigana Dağı yaklaşık 560 metre düşük kottan geçilmiş olacak. Zigana Dağı’nın önce tırmanılması, ardından da inilmesi dolayısıyla Gümüşhane-Trabzon arasındaki 100 kilometrelik virajlı yol, hava ve yol durumuna göre değişmekle birlikte 1-1.5 saat arasında gidilebiliyor. Türkiye’nin en uzun karayolu tünelinin ulaşıma açılmasının ardından bu yolun 40 dakikada alınacağı tahmin ediliyor.

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