Yeni Zigana Tüneli’nin yarısı tamamlandı

Dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en uzun kara yolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli Projesi bölgenin ticari ve turistik değerine katkı sunacak.

LOJİSTİK MALİYETİ İÇİN

Doğu Karadeniz’i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran’a bağlayan Tarihi İpek Yolu’nda Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016’da başlanan projede, 300’ü aşkın personel 24 saat esasına göre çalışıyor. Mevcut yolu 8 kilometre daha kısaltacak tünelin bölgeye yatırım yapacak girişimciler için lojistik açısından maliyetleri düşüreceği ve limana ulaşımı kolaylaştırması öngörülüyor. Devam eden projede kazı destekleme çalışmalarında Trabzon yönünde çift tüpte 7 bin 136 metre, Gümüşhane yönünden ise 7 bin 956 metre ilerleme sağlanarak toplamda 15 bin 92 metreye gelindi. Proje kapsamında ayrıca, Türkiye’de ilk defa kara yolu tünellerinde uygulanacak ve havalandırma sistemlerinin bir parçası olan 3 noktada 6 adet havalandırma şaft yapı çalışmaları da eş zamanlı olarak ilerliyor.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Yeni Zigana Tüneli’nin Karadeniz sahil yolunu Maçka, Torul, Gümüşhane ve Bayburt güzergahı üzerinden Aşkale’ye bağlayan yol ağında çok önemli bir arter üzerinde bulunduğunu söyledi. Taşbilek, Yeni Zigana Tüneli ile 12 metre genişliğindeki mevcut yolun standartlarının yükseltilerek çift şerit gidiş geliş olarak hizmet vereceğine işaret ederek, yolun kotunun 560 metre daha düşürülerek 8 kilometre kısalacağı bilgisini paylaştı.