Yerel Zincirler Haliç’te buluşuyor

İKİ GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından bu yıl 17-18 Nisan 2019 tarihlerinde 11’inci kez düzenlenecek YZB, ‘Değer’ ana temasıyla kapılarını aralayacak. Organizasyon, yeni ürün, hizmet ve konuşmacılarıyla gıda ve perakende sektörünün geleceğine iki gün boyunca ışık tutacak.

DOĞA MASAYA YATIYOR

Organizatörlüğünü Focus Fuar ve Kongre Yönetimi’nin üstlendiği YZB 2019’da tüketicilerinin her ihtiyacını gözeterek gıda ve perakende sektörüne değer katan sektörün tüm oyuncuları bir araya gelecek. İki gün sürecek etkinlikte katılımcı ve sponsor firmalar, temsil ettiği 300 markanın yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacak. Üreticiden tedarikçiye binlerce paydaşı aynı çatı altında buluşturacak organizasyonda yeryüzünde yaşayan 7.2 milyar insanı, doğayı ve doğadaki canlıları olumsuz etkileyen çevre konuşulacak.