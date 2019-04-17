Yerel Zincirler Haliç’te buluşuyor
TürkMedya kuruluşları Star, 24, Best FM ve Platin’in medya sponsorları arasında yer aldığı Üreticiden tedarikçiye, perakendecilerden sektöre hizmet sunan firmalara kadar organize perakende sektöründe hizmet veren binlerce paydaşı bir araya getiren Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) Konferansı ve Fuarı yarın TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla açılacak.
İKİ GÜN BOYUNCA SÜRECEK
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından bu yıl 17-18 Nisan 2019 tarihlerinde 11’inci kez düzenlenecek YZB, ‘Değer’ ana temasıyla kapılarını aralayacak. Organizasyon, yeni ürün, hizmet ve konuşmacılarıyla gıda ve perakende sektörünün geleceğine iki gün boyunca ışık tutacak.
DOĞA MASAYA YATIYOR
Organizatörlüğünü Focus Fuar ve Kongre Yönetimi’nin üstlendiği YZB 2019’da tüketicilerinin her ihtiyacını gözeterek gıda ve perakende sektörüne değer katan sektörün tüm oyuncuları bir araya gelecek. İki gün sürecek etkinlikte katılımcı ve sponsor firmalar, temsil ettiği 300 markanın yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacak. Üreticiden tedarikçiye binlerce paydaşı aynı çatı altında buluşturacak organizasyonda yeryüzünde yaşayan 7.2 milyar insanı, doğayı ve doğadaki canlıları olumsuz etkileyen çevre konuşulacak.
ÜNLÜ İSİMLER BİR ARADA
Konferans ve fuarda WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli,Unilever Ambalaj Geliştirme Ar-Ge Müdürü Atahan Özgünay, Hakmar Grup Yönetim Kurulu Üyesi İsa Albayrak, Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Alkin. Coca-Cola İçecek Kurumsal İlişkiler Direktörü Servet Yıldırım, RB Türkiye Hijyen Ev Birimi Genel Müdürü Selim Akiş ile WWF Türkiye Doğa Koruma Yönetmeni Eren Atak, Nielsen Türkiye Genel Müdürü, Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Afrika Perakende Lideri Didem Şekerel Erdoğan ile Perakendeci Hizmetleri Direktörü İlker Unutkan,Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Communication Partner Ajans Başkanı Kerem Ayırtman, Düzgün Marketçilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Düzgün gibi isimlerin yanı sıra Ahmet İsmail Balaban gibi sporcuları da ağırlayacak.
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