Yerli ‘kara elmas’ 3 milyar TL getirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘cari açığı azaltmak için kullanacağımız en önemli enstrüman’ dediği yerli kömürde üretim artıyor. Kömür Üreticileri Derneği Başkanı Muzaffer Polat konuyla ilgili yaptığı açıklamada “15 milyon tonluk bir üretim artışımız var. Bunu 2 bin kalori seviyesinde düşünürsek 5 milyon ton ithal kömürün ithalattan çıkarılması demektir. Böylece yerli kömür üretimindeki artışla 3 milyar liralık ithalatın önüne geçmiş olduk” dedi.

Bakanlığın yerli üretimi artırmak için çok çaba sarfettiğini, kendilerinin de dernek olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını söyleyen Polat, yerli kömür üretiminde 100 milyon ton barajını geçmenin çok büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Bu bizim için bir eşiğin aşılabilir olduğunu göstermesi açısından çok mühim” diyen Polat, “Bu barajın aşılmasında kamu şirketlerinin büyük performansı var. Özel şirketler henüz istediğimiz performansı tam olarak kazanmadı. Özel sektör de beklenen performansa ulaştığında bu tonaj 120 ve 130 milyon tonları bulacaktır” açıklaması yaptı.

BARONLARA CEVAP

Polat, kömür üretiminde psikolojik sınırın aşıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Ne kadar üretebiliyor olduğumuzu gördük. Bu rekor, Türkiye’ye kömür satan dış satıcılara da bir işaret oldu. Yani Türkiye isterse yapabiliyor. Üzerimizde kömürle alakalı bazı oyunlar oynandı. Bize ayrı fiyat uygulayan uluslararası kömür baronlarını gördük. Mesela uluslararası kömür fiyatları 100 dolarken Türkiye’ye 120-130 dolardan satıldı. Biz, 100 milyon ton barajını aşarak cari açığın azaltılmasına da katkı sağlamış olduk. Çünkü, bin kalori olsa da 5 bin kalori olsa da enerji enerjidir. 15 milyon tonluk bir üretim artışımız var” açıklaması yaptı.

MADEN KAZALARI MİNİMUMA İNİYOR

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından ilk kez 2013’te uygulanmaya başlanan ‘mekanize kazı teçhizatıyla’ üretim yüzde 100 artarken kaza riski de minimuma indi. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, yaptığı açıklamada, kurumsal olarak devamlılığı, randımanı arttırıp devlete olan mali yükü en aza indirgeyip devam etme amacıyla bir yol haritası belirlediklerini söyledi. Mekanize sistemi özellikle üretimde kişi başına randıman ve artış ile sıfır kaza hedefi olmak üzere iki açıdan önemsediklerini dile getiren Eroğlu, ocağın tavanını tamamen örterek üretim imkanı sağlamasından dolayı göçük gibi maden kazalarını da önleyeceğini kaydetti. Eroğlu, “2017, 2018’e göre düşündüğümüzde kazalarımızda yüzde 20’lik bir azalma oldu. Bu tür operasyonların olduğu yarı mekanize ve tam mekanizelerde bizim iddiamız sıfır kaza. İnşallah sıfır kazayla kendimizi konumlandıracağız. Bizim en çok önemsediğimiz noktalardan biri bu.” diye konuştu.