Yerli lastik üreticisi Brisa, ihracatını yüzde 26 artırdı

Ülkemizin en çok satan lastik markalarına sahip olan ve yabancı sermaye destekli kurulan Brisa, 2018 yılındaki finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada şirketin net gelirini yüzde 31 oranında artırdığı açıklandı.

SATIŞIN ÇOĞU YURT DIŞINA

Ülkemiz dışında birçok ülkeye yaptığı satışlar ile Türkiye ekonomisine destek veren şirket, Türkiye’de ürettiği 5.4 milyon lastiği 2018 yılında ihraç etti. Bu sayede ihracat oranını yüzde 26 arttırarak 231 milyon dolara ulaştıran şirket, Aksaray’da yaptığı Endüstri 4.0 alanında yer alan yeni fabrikası ile bu satış başarısını artırmayı başardı. İhracat gelirlerini yüzde 31 oranında artıran şirket bu sayede ülkemize 2.9 milyon TL değerinde döviz sokmayı başardı.