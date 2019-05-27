Yerli otoda menzil 500 kilometre 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2022 yılında satışa çıkması planlanan Türkiye’nin Otomobili’nin ayrıntılarını açıkladı. Bu yılın sonunda elektrikli otomobilin prototipinin ortaya çıkacağını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 500 kilometre menzili yakalayacak bir araç üzerinde çalışıldığını söyledi. Varank bu otomobille ilgili isim çalışmasının sürdüğünü belirtti.

EN BEKLENEN OTOMOBİL

Bakan Varank, fiyat açısından da küresel olarak yarışabilecek bir araç istendiğini belirterek, “İnsanlar bu otomobili bekliyorlar.” dedi. Konsept oturtulduktan sonra aracın ismi üzerinde çalışmalara başlandığını kaydeden Varank, otomobil fabrikasının nerede olacağı ile ilgili olarak “Bir yatırım yapmak isterseniz, tedarikçilere en yakın yeri tercih edersiniz” diyerek ipucu verdi.

2020’DE SATIŞTA

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a elektrikli yerli otomobil ile ilgili bir sunum yaptı. Sunumun yapıldığı toplantıda yer alan Varank, projede gelinen son aşamayı gazetecilere anlattı. Projenin otomotiv sanayini dönüştüreceğini ifade eden Varank, konsorsiyumun özveri ile çalıştığını belirterek “2019’un sonunda bir prototip göreceğiz, buna hep birlikte şahitlik edeceğiz. 2022 yılında da, muhtemelen ikinci yarısında inşallah araçlar satışa çıkmış olacak. Yollarımızda Türkiye’nin otomobilini görmüş olacağız” dedi.