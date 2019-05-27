Yerli otoda menzil 500 kilometre
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 2020’de piyasada olacak yerli hibrit otomobilin tek şarj ile 500 kilometre yol yapabileceğini belirtti. Varank “Marka kimliği ve isim çalışmalarına da başlandı” dedi.
- STAR ANKARA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2022 yılında satışa çıkması planlanan Türkiye’nin Otomobili’nin ayrıntılarını açıkladı. Bu yılın sonunda elektrikli otomobilin prototipinin ortaya çıkacağını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 500 kilometre menzili yakalayacak bir araç üzerinde çalışıldığını söyledi. Varank bu otomobille ilgili isim çalışmasının sürdüğünü belirtti.
EN BEKLENEN OTOMOBİL
Bakan Varank, fiyat açısından da küresel olarak yarışabilecek bir araç istendiğini belirterek, “İnsanlar bu otomobili bekliyorlar.” dedi. Konsept oturtulduktan sonra aracın ismi üzerinde çalışmalara başlandığını kaydeden Varank, otomobil fabrikasının nerede olacağı ile ilgili olarak “Bir yatırım yapmak isterseniz, tedarikçilere en yakın yeri tercih edersiniz” diyerek ipucu verdi.
2020’DE SATIŞTA
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a elektrikli yerli otomobil ile ilgili bir sunum yaptı. Sunumun yapıldığı toplantıda yer alan Varank, projede gelinen son aşamayı gazetecilere anlattı. Projenin otomotiv sanayini dönüştüreceğini ifade eden Varank, konsorsiyumun özveri ile çalıştığını belirterek “2019’un sonunda bir prototip göreceğiz, buna hep birlikte şahitlik edeceğiz. 2022 yılında da, muhtemelen ikinci yarısında inşallah araçlar satışa çıkmış olacak. Yollarımızda Türkiye’nin otomobilini görmüş olacağız” dedi.
Ar-Ge merkezi yakın zamanda açıklanacak
Türkiye’nin kendi otomobilini yapma çalışmasının oldukça önemli olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu amaçla çalışıldığını ifade etti. Markalaşma ve Ar-Ge sürecinin ilerlediğini anlatan Varank “Güzel bir yerde de Ar-Ge merkezini açmak istiyorlar. Onu yakında ilan edebiliriz. İlk modelin segmentini söylemiyoruz. Ama kafalarındaki plan şöyle: Tüm modelleriyle küresel pazarlarda da rekabet edecek bir fiyat yakalamak istiyorlar” dedi. Otomobile isim çalışmalarının da başladığını anlatan Varank “Proje dünyadaki örnekleriyle yarışabilecek bir menzile ulaşacak. 500 kilometreyi yakalayacak bir araç üstünde çalışıyorlar Prototip çalışmalarına paralel marka kimliği ve isim çalışmalarına da başladılar” diye konuştu. Türkiye’de ilk defa binek bir hibritin üretilmeye başladığını anlatan Varank “Sakarya’da üretilen bir araç. Aynı zamanda çevreci, az yakıyor, ‘Biz binersek mesaj olur.’ dedik. Herkesten güzel tepkiler alıyoruz. Vatandaş seviyor bir kere, o önemli. Yani insanlar tebrik ediyorlar” dedi.
Uzay yarışında biz de varız
Makine sektöründe 300’ün üzerinde ürün ve grupla ilgili çalışmalar yaptıklarını da anlatan Bakan Varank “ Burada eğer ürünün Ar-Ge ihtiyacı varsa oradan başlayarak ürün geliştirilmesi, yatırımı, ticarileşmesi, bütün bu adımların tamamını teşvik etmek üzerine, ama elimizdeki mevcut teşvik mekanizmalarını buna göre dizayn ederek bir program hazırladık” dedi. Girişimciliği devletin fonladığını da anlatan Varank “Uzay alanında önemli iki projeyi halihazırda sürdürüyoruz. TÜRKSAT 6A, ilk milli haberleşme uydumuz ve İMECE, metrealtı çözünürlüklü milli görüntüleme uydumuz. Bu uydularımızı ve alt sistemlerini milli olarak tasarlıyoruz. Kendi uydusunu tasarlayabilen ve üreten bir ülke olmamız bu alanda yetkinliğimizi gösteriyor. Fakat uzayda rekabet uydularla sınırlı değil. Fırlatma teknolojileri, insanlı uzay araştırmaları... Bu alanlarda da rekabete dahil olacağız” dedi.
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