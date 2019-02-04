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Yerli otomobil için 'kenevir' önerisi

Ankara Üniversitesi bilim insanlarınca hazırlanan 'Kenevir Raporu'nda, bu bitkinin otomobilden bina yapımına, sağlıktan tekstile kadar birçok alanda önemli katkılar sağlayacağı ortaya çıktı. İşte dikkat çeken 'kenevir' raporu...

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Ankara Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan "Kenevir Raporu"nda ürünün, yerli otomobilden bina yalıtımına, sağlıktan tekstile kadar birçok alanda kullanılabileceği belirtildi.
 
Ankara Üniversitesi Eczacılık ve Ziraat Fakültelerinden bilim insanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevir üretiminin ülke ekonomisine yapacağı katkılara ilişkin rapor hazırladı.
 
Söz konusu rapordan derlenen bilgilere göre kenevir, sanayinin birçok alanı için ham madde olarak kullanılırken, ihracat potansiyeli de bulunuyor.
 
OTOMOBİL GÖVDESİNİN DAYANAKLILIĞINI ARTIRIYOR
 
Rapora göre otomotiv sektöründe de kullanım alanı bulunan kenevir, imalatta kullanıldığında taşıtların gövdesinin dayanaklılığı çelikten 10 kat fazla oluyor. Bu nedenle raporu hazırlayan bilim insanları, Türkiye'nin yerli otomobilinde kenevir kullanılması tavsiyesinde bulunuyor.
 
Kenevir, dayanıklı ucuz ve esnek olduğundan binaların yalıtımında da kullanılabiliyor. Ana maddesi kenevir olan keten giysiler, hafiflikleri ve terletmemesi nedeniyle tercih ediliyor.
 
HER YERDE YETİŞTİRİLEBİLİYOR
 
Çok az suya ihtiyaç duyan kenevir, kendisini böceklerden koruyabilen bir bitki olduğu için üretiminde tarım ilacı kullanılması gerekmiyor.
 
Raporda yer alan tespitler dikkate alındığında, Türkiye'de tarım alanlarının yüzde 15'ine kenevir ekilmesi durumunda yılda 31,5 milyon ton biyodizel üretilebileceği öngörülüyor. Endüstriyel kenevir üretiminin artırılmasıyla et üretim maliyetinin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan ve ham maddesinin büyük bir kısmı ithal olan yem giderinin düşeceği tahmin ediliyor.
 
Dünyada 36 ülkede yapılan endüstriyel kenevir üretimi ABD'nin 38 eyaletinde serbest iken İsrail ve Almanya gibi ülkelerde de birçok sektörde kenevir ürünleri üzerine Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor.
 
8 KEZ KAĞIDA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİYOR
 
Dört ayda yetişen bir dönümlük kenevir bitkisi, yirmi beş dönümlük ağacın sağladığı oksijeni sağlıyor. Kenevirler 8 kez kağıda dönüştürülebilirken, ağaç 3 kere dönüştürülebiliyor. Bir dönümlük kenevirden 4 dönüm ağaca eş kağıt üretilebiliyor. Radyasyon temizleyici etkisi bulunan kenevir, bataklıkların kurutulmasında da etkili oluyor.
 
Kenevirle yapılan sabun ve kozmetik ürünleri suyu kirletmediğinden doğa dostu olarak biliniyor. Plastik ürünlerin tamamı kenevirden üretilebilirken, bu şekilde imal edilen plastik doğada daha kolay çözünüyor.
 
İlaç sektörü için yüksek verime sahip bir ham madde olan kenevir, ağrı kesici etkiye sahip olduğundan glokom, artrit, romatizma, kalp, sara, astım, mide, uykusuzluk, omurga rahatsızlıkları gibi en az 250 hastalığın tedavisinde kullanılıyor.
 
Kenevirde omega 3, omega 6 ve omega 9 bulunuyor. Bitki, potasyum, magnezyum, bakır, folat, B6 vitamini ve E vitamini olmak üzere vitamin ve mineraller de içeriyor.

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

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