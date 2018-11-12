Yerli otomobil ne zaman üretilecek? 2019 Yerli otomobil fiyatları ne kadar olacak? Yerli otomobil nerede üretilecek? soruların yanıtları merak konusu oldu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilde ilk prototipin 2019 yılında üretileceğini söyledi. Bakan Varank: "Ara malı ithalatını azaltmak üzere uçtan uca Yerlileşme Programı'nı ilan edeceğiz. Amacımız, orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretim." Yerli otomobili üretecek konsorsiyumun üyeleri Anadolu Holding, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding çalışmalarını sürdürüyor. Ortak Girişim Grubu (OGG), "Türkiye’nin Otomobili" adı altında yürütülen çalışmalar hakkında yeni açıklamalar yapıldı. Yerli otomobil ile ilgili son dakika gelişmeler star.com.tr'de.

Ortak Girişim Grubu, yerli otomobille ilgili aldıkları ilk kararları duyurdu. Üç fazdan oluşacak “Türkiye’nin Otomobili” isimli proje için 15 yıllık bir yatırım hamlesi yapılacak. Aynı platform üzerine kurulu üç farklı elektrikli otomobilden oluşacak otomobil portföyü, halkın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenecek.

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÜRETİLECEK?



Yerli otomobilin prototipi 2019 yılında sergilenecek ve planlara göre 2021 yılında seri üretime başlanacak. Üretilecek otomobilin küresel pazarda mücadele edebilmesi için projenin ikinci etabına geçilecek. İkinci etapta izlenecek hamleler, yerli otomobilin dünya markası olma yolunda hamleler olacak.

YERLİ OTOMOBİL NEREDE ÜRETİLECEK?



Üretim yeri ile ilgili çıkan spekülasyonlarla ilgili olarak henüz üretim yerinin kararlaştırılmadığı belirtildi. Üretim yerinin belirlenmesi için finansal ve teknik analiz çalışmaları sürüyor. Ortak Girişim Grubu, yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgilendirmelerin devam edeceği ve OGG tarafından yapılan açıklamaların dışındaki açıklamaların dikkate alınmaması hususunda kamuoyunu uyardı.

YERLİ OTOMOBİL FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Yerli otomobilin fiyatları ile ilgili yakın zamanda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Eski yapılan açıklamaya göre; Yerli otomobilin dünyada marka olacağını söyleyen Bakan Özlü, “Emsallerinden daha kaliteli ve üstün olacak. New York’ta da Tanzanya’da da araçları göreceksiniz” dedi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Türkiye'nin yerli otomobil projesinde gelinen son noktayı anlattı.



Bakan Özlü, yerli otomobili yapacak şirketin yakında kurulacağını belirterek, "Kesinlikle emsallerinden daha kaliteli daha uygun fiyatlı bir araba üretmek için çalışıyoruz. Modelimizi daha iyi ve fiyat daha üstün kalite üzerine kurmaya çalışıyoruz" dedi. Kurulacak şirkete atanacak CEO için 3 adayla görüştüklerini dile getiren Bakan Özlü, "CEO uluslararası deneyimi olan bir Türk olacak. Otomotiv ve otomotivle ilgili sektörleri tercih ediyoruz.



Dünyada bu işi en iyi bilenler kimse onları getireceğiz. Çünkü bir dünya otomobili yapmak istiyoruz" diye konuştu.