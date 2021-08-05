Yerli otomobil TOGG'la ilgili ''Almanya'' detayı ortaya çıktı

5 Ağustos 2021 Perşembe 08:43 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 14:46

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)'n üreteceği yüzde 100 elektrikli SUV projesinin yankıları Avrupa basınında yükseliyor. Avrupa'da çok sayıda gazete ve otomotiv yayınına konu olan yerli girişim için, röportaj talepleri artıyor. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, son olarak Almanya'nın saygın otomotiv yayını Automobilwoche için röportaj veren TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, iddialı hedeflerini açıkladı. Michael Gerster imzalı haberde, TOGG'un büyük bir rekabete hazırlandığı, şirketin iddialı planlarına vurgu yapıldı.

3 MİLYAR EURO YATIRIM

Türkiye'nin alanındaki ön etkili şirketlerinin ortaklığıyla kurulan TOGG'un 3 milyar euroluk yatırımla kurulduğunun altını çizildiği haberde, "Bu Türkiye'nin aynı zamanda bir dönüşüm projesi. Türkiye otomotiv alanında Avrupa'nın en önemli tedarikçileri ülkelerinden ve önemli bir maliyet avantajına sahip" denildi. Haberde, CEO Gürcan Karakaş'ın, "2022 sonunda seri üretim bantlarından çıkacak aracımız önce iç pazarda satılacak. Yaklaşık 1.5 yıl sonra önce Almanya, ardından da Avrupa'daki diğer pazarlarda satışa başlayacağız. TOGG olarak bataryadaki ortağımız Çin kökenli Fararis şirketi. Almanya'da fabrika kuran Farasis batarya hücrelerini buradan tedarik edecek. Şirket ile Türkiye'de ortak üretim konusunda planlarımız bulunuyor" açıklamalarına yer verildi.

ALMANYA'DA YENİ MERKEZ KURULDU

Avrupa pazarlarına ilk adımı yoğun bir Türk nüfusunun olduğu Almanya'dan atmayı planlayan TOGG, geçtiğimiz mayıs ayında Almanya Stutgart'ta inovasyon merkezi kurmak için start verdi. TOGG Europe GmbH, önemli bir üs olarak hizmet verecek.

EKİP BÜYÜYOR 800 KİŞİ OLUYOR

Karakaş verdiği röportajda şirketin ihracat ve yeni hedeflerini de açıklayıp, "Şu anda şirket olarak 450 kişi civarındayız. İnsan kaynağı açısından çok hızlı büyüyoruz. Yıl sonunda toplam 800 kişiye ulaşmayı planlıyoruz" açıklaması yaptı.

TESİS HIZLI İLERLİYOR

TOGG Gemlik Tesisi'nde 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG'a ait, tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek.

ŞARJ ALTYAPISI HIZLI GELİŞİYOR

Haberde, "Türkiye'de şarj altyapısı konusunda da hızlı çalışmalar yürütülüyor. 4 bin adetten fazla şarj istasyonunun devreye girmesi planlanıyor. Anayollarda her 10 km'de bir standart, her 25 km'de bir hızlı şarj istasyonları kurulması için yatırımlar devam ediyor" denildi.

BEŞ ELEKTRİKLİ MODEL SIRADA

TOGG, üretime başlayacağı 2022 yılı itibarıyla Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak. 'Bir Fabrikadan Daha Fazlası' olarak tanımlanan TOGG Gemlik Tesisi'nde 2030'a kadar, doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek.