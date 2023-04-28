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Ekonomi

Yerli otomobil Togg'lar yola çıktı! İlk teslimatlar o illere yapılacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerindeki talihlilere Togg T10X akıllı cihazların teslim edileceğini açıkladı.

28 Nisan 2023 Cuma 22:13 - Güncelleme:
Yerli otomobil Togg'lar yola çıktı! İlk teslimatlar o illere yapılacak
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Türkiye'nin 62 yıllık hayalini gerçekleştiren Togg'un sosyal medya hesabından otomobil teslimatlarına ilişkin önemli bir paylaşım yapıldı.

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda müşterilere gönderilen ilk teslimatların bu hafta sonu yapılacağı bildirildi.

Akıllı cihazların müşterilere ulaşmak üzere sevkiyatının yapıldığı görülen paylaşımda, "Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya doğru yola çıktı. Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, akıllı cihazların ilk kullanıcılar için evlerine teslim edileceğinin bildirilmesi dikkati çekti.

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  • Türkiyenin Otomobili Girişim Grubu

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