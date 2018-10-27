Yerli tıbbi cihazla 6 milyar liralık katkı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin tıbbi cihaz harcamalarının yaklaşık yüzde 85’ini ithal ürünlere yaptığını belirterek, “Görüntüleme cihazlarının yerelleştirilmesiyle tıbbi cihaz ithalatı önemli ölçüde azaltılarak, kamu maliyesine 10 yılda yaklaşık 6 milyar liralık katkı sağlanacak” dedi.
Koca, aşı, ilaç ve tıbbi cihazda yerelleşmenin güçlü bir sağlık politikası için çok önemli olduğunu söyledi. Aşı ve çeşitli ilaçlarda başlatılan çalışmalara tıbbi cihazda yerelleşme projesinin de eklendiğini ifade eden Koca, Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesinin (SEYK) en önemli gündemlerinden birinin “Tıbbi Cihaz Yerelleşme Projesi” olduğuna dikkati çekti. Koca, söz konusu projedeki önceliğin tıbbi sarf malzemeleri, cerrahi el aletleri ve görüntüleme cihazları olduğunu vurguladı.
KENDİ İLACINI DA ÜRETEN ÜLKE OLACAĞIZ
Bakan Koca, yerlileşmedeki temel hedefin, Türkiye’nin yerli etkin maddesini ve ilacını üreten bir ülke hale gelmesi olduğunun altını çizdi. Bunun için dünyada uygulanan en etkili modellerden birinin “Startup Modeli” olduğunu anlatan Koca, şunları kaydetti: “Gelişmiş ülkelerde kabul gören ve ülkemizde yeni başlayan bu iş modelinin kelime anlamı; başlangıç noktasıdır. Artık kendi ilacını geliştirmek isteyen Türkiye için de startup uygun bir modeldir. Bu modelde araştırma-geliştirme için gereken süre, üniversiteler bünyesindeki teknokentlerde kurulan şirketlerde geçecek.
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