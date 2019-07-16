Yılda 4 bin aileyi ev-otomobil sahibi yaptı
Finansevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, 2 yıl önce kurulan bir firma olmalarına karşın, sektörde hızlı büyüdüklerini belirterek “Bugüne kadar 4 bin aileyi ev ve otomobil sahibi yaptık” dedi. Öztürk ‘yardımlaşma’ya dayalı bu sistemin, Türkiye ekonomisinde 2 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaştığını ifade etti.
- KAAN ZENGİNLİ
Ülkemizde ‘Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans’ sistemine ilgi her geçen gün artıyor. Sektörde faaliyet gösteren bir çok kurumsal firma, ülke ekonomisine ciddi katkı sağlar hale geldi. 2 yıl önce kurulan Finansevim de bu firmalardan biri… Şirket, bugüne kadar 4 bin aileyi ev ve otomobil sahibi yaptı. Finansevim’in Genel Müdürü Özgür Öztürk ile hem sektörü hem de sistemin nasıl işlediğini konuştuk. İmece usulüne benzere bir yöntem ile insanları mülk sahibi yaptıklarını söyleyen Öztürk, ayda 294 TL ödeyerek ev sahibi olabilmenin mümkün olduğunu söyledi. Öztürk ayrıca ekonomiye de ciddi anlamda destek olduklarını belirterek, sektörün toplam büyüklüğünün 2 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.
Sektörünüzden bahseder misiniz? Sizin sisteminiz ile nasıl mülk sahibi olunuyor? Bunun dünyada örnekleri var mı?
‘Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans’ sistemi için köklerini Osmanlı zamanında kurulan Para Vakıfları ve Yardımlaşma Sandıklarından alan; günümüzde Amerika’da ‘House Financing’, Avrupa’da ‘Bausparkasse’ isimleri altında sunulan konut edindirme sistemlerinin faizsiz ve ülkemiz şartlarına uyarlanmış bir versiyonu diyebiliriz. Bu sistem vasıtasıyla vatandaşlarımız dayanışma yoluyla ev, otomobil ve diğer tüm ihtiyaçlarına düşük maliyetlerle sahip olabiliyor
Bugüne kadar kaç kişiyi ev sahibi ve otomobil sahibi yaptınız?
Finansevim olarak yaklaşık 2 sene önce kurulduk, bu sürede 4.000 aileyi ev ve otomobil sahibi yaptık.
Hedefleriniz neler?
Öncelikli hedefimiz toplum tüm kesimlerinde tasarruf bilincini artırmak, bu tasarruf bilincini köklerini tarihimizden alan dayanışma ve yardımlaşma kültürü ile harmanlamak. Bu yaklaşımla tüm sosyo ekonomik ve kültürel gruplardaki insanımızın ev, araba ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine destek olmayı amaçlıyoruz.
Ödeme koşullarınızdan bahseder misiniz?
Ödeme planlarını insanlar kendi ödeme güçlerine göre yaptıkları için ister 294 TL ister 388 TL, isterlerse 5 bin TL taksit ödeyebiliyorlar. Gelir durumlarına göre kendileri ödeme planını çıkarabiliyor. Bu ödeme planı sayesinde de asgari ücretliden memura, kadar her kesim vatandaşımız ev sahibi olabiliyor.
Bu sektöre ilgi nasıl?
Kurulduğumuz günden bu yana 25 şubemizle insanlarımızı hayallerini kavuşturarak ev ve otomobil sahibi yaptık. Bu büyümemiz 2020 yılında devam edecek. İlk gün hedeflerimizi de açıklamıştık. İlk yılımızda 21 şube ikinci yılımızda 45 şubeye ulaşmaktı. Bu hedefimizi ilk yıl için tutturduk. Vatandaşların sektörümüze büyük ilgi gösterdiği aşikar. Bizde bu ilgiye kayıtsız kalmayarak hem şubelerimizi Türkiye genelinde arttırarak hem de yaptığımız kampanya ve indirimlerle karşılık veriyoruz.
Borç sırasında rehin sistemi
Sistem nasıl işliyor acaba?
Sistemde aksama olmaması için faaliyet gösteren firmalar parasını alarak ev ya da otomobil alan müşterilerinin aldıkları gayrimenkullerin üzerine rehin koymakta. Müşteri bütün borcunu ödedikten sonra aldığı gayrimenkulün sahibi olmaktadır. Tasarrufunu alıp ihtiyaçlarında kullanmak isteyen müşterilerden ise ilgili tutarı ödeme kapasitesine sahip en az 2 kefil alınarak, müşteriye ödeme yapılmaktadır. Taksitlerini ödemeyen müşteriler, olursa ödenmeyen taksitleri ödeme yükümlülüğünü firmalar üstlenmekte. Sektörde bu tür ödenmeyen taksit tutarı toplam hacmin on binde 1 oranlarında olup, mali anlamda risk unsuru taşımayacak niteliktedir.
Kendi asıl işimize odaklanıyoruz
Yeni alanlara yatırım yapacak mısınız?
Finansevim olarak biz tasarrufa dayalı faizsiz finansman sisteminin hem ülke ekonomimize hem de vatandaşımıza çok yararlı bir sistem olduğuna inanıyoruz. O yüzden de tüm enerjimizi, eforumuzu, imkanlarımızı bu sistemin daha yaygınlaşması ve güçlenmesi için harcıyoruz. Farklı alanlara yatırım yaparak odağımızı dağıtmak istemiyoruz. En iyi bildiğimiz işi en iyi şekilde yapmak istiyoruz. İyi bildiğimiz ve en iyi yaptığımız işe odaklanıp, üstün bir performans sergileyerek hem ülkemize hem insanımıza faydalı olacağımıza inanıyoruz.
SEKTÖR 2 MİLYAR TL BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI
Sektörünüzün Türkiye’deki büyüklüğü nedir? Ekonomiye ne gibi katkınız oluyor?
Sektör şu anda aylık 2 milyar TL ciro büyüklüğüne ulaştı. Bu sistemde hizmet veren firmalar; yarattıkları istihdam imkanları, ödedikleri vergiler, vatandaşları tasarrufa teşvik etmeleri ve bu tasarrufların ağırlıklı olarak inşaat ve otomotiv sektöründeki harcamalara yönlendirmeleri sayesinde ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlıyorlar. Özellikle durgun bir döneme giren inşaat ve otomotiv firmaları ile birlikte yapılacak projeler sayesinde, hem bu sektörlerin canlanması hem de ülkedeki konut ve otomobil sahipliği oranlarının artması için ‘Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans’ sistemleri önemli bir rol üstleniyor.
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