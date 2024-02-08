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Ekonomi

Yılın ilk enflasyon raporu açıklanıyor... Gözler Merkez Bankası'nda

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporuna çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan imzası ile göreve getirilmişti. Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu bugün açıklayacak. Peki enflasyon raporunda nasıl bir tablo ortaya çıkar?

TRT Haber8 Şubat 2024 Perşembe 01:40 - Güncelleme:
Yılın ilk enflasyon raporu açıklanıyor... Gözler Merkez Bankası'nda
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki değişim ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,72 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON RAPORU BUGÜN AÇIKLANACAK

Perşembe günü de Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu yayımlayacak.

Fatih Karahan, 2024 yılının ilk enflasyon raporunu bugün saat 10.30'da düzenleyecek toplantıda açıklayacak.

Perşembe günü açıklanacak enflasyon raporu önem taşıyor. Bankanın tahminleri, para politikası rotasına ışık tutacak.

Mevcutta yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 36 düzeyinde. Peki revizyon gelir mi?

Ekonomist Tonguç Erbaş, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Çok sapma olmazsa ocak ayı enflasyonunda rapor içerisinde de bence daha önceki raporda açıklanan hedeflerde çok büyük sapma olacağını zannetmiyorum. Hatta o yüzde 70 75 zirve ve zirveden dönüş senaryosunun da devam edeceğini tahmin ediyorum. Çok marjların dışında bir enflasyon süreci yaşamadığımızı anlayacağız büyük ihtimalle önümüzdeki haftadan sonra. Merkez Bankası metinlerine çok benzer ufak değişikliklerin olduğu bir enflasyon raporu süreci de bir öncekine göre yaşayacağımızı düşünüyorum, o açıdan hedefte de bir değişiklik olayacaktır."

"ENFLASYONU DÜŞÜRME ÇABASI KARARLILIKLA SÜRECEK"

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından ilk değerlendirmesini yaptı.

Karahan, enflasyonu düşürme çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz."

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