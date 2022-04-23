Yumuşak karnından vurmak istiyorlar! Hedefte petrol ve doğal gaz var

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 59. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor.

Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Ekonomistler ile mevcut ve eski ABD'li yetkililer ise, ABD'nin uygulayacağı bir sonraki yaptırımından güçlü sonuçlar alınabileceğini söylüyor.

Birçok senaryo üzerinde tartışan uzamanlar öncelikle ABD'nin, Ukrayna'ya nakit para ve güçlü silahlar göndermeye devam etmesi gerektiğini dile getiriyor. Hatta ABD'nin, Kremlin'in siyasi ve finansal sistemlerine yaptığı bazı girişleri durdurmayı taahhüt etmesi gerektiği belirtiliyor.

ASIL DARBEYİ PETROL VE GAZ ÜZERİNDEN VURMA PEŞİNDELER

Uzmanlar, Batı'nın şu anda Rusya'ya uygulayabileceği en büyük yaptırımının, doğal gaz ve petrol satışları üzerinden elde ettiği gelirin kesilmesi olacağı konusunda hemfikir.

Putin'in emriyle başlayan işgali sona erdirmek için başka neler yapabileceklerini arayan dünya liderleri arasında, 'Rusya'nın petrol ve doğal gaz satışlarından elde ettiği gelirin kesilmesi' konusu ana gündem maddesi haline geldi. Ancak böyle bir girişimin, pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle yükselmeye devam eden enerji fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratacağı belirtiliyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen geçtiğimiz günlerde dünya finans liderleriyle yaptığı bir toplantıda, Rusya'nın petrol ve doğal gaz satışlardan elde ettiği geliri azaltmanın bir yolunu bulmaya çalışmanın çok faydalı olacağını ve yaptırımların asıl amacının bu olması gerektiğini söyledi.

Yellen, "Yüksek enerji fiyatlarıyla boğuşan tüm dünya ülkelerine daha fazla zarar vermeden bunu yapmanın bir yolunu bulabilirsek, bu yaptırımı uygulamak ideal olur." dedi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin diğer ülkelere oranla çok az olan Rus petrolü ve doğal gaz ithalatını çoktan sona erdirdi.

Rusya'nın dünayaya sattığı petrol ve doğal gaz, Moskova Hükümeti'nin gelirinin en az yüzde 40'ını oluşturuyor.

Enerji ihracatı, dünya ülkelerinin şimdiye kadar uyguladığı yaptırımlara ve Ukrayna'yı finanse etmesine rağmen Rusya ekonomisini ayakta tutuyor.

Piyasaya verilen Rus petrolünün azaltılması, küresel arz sıkışıklığını daha da kötüleştirecek ve ABD de dahil olmak üzere herkes için fiyatları artıracağı biliniyor.

Star Gazetesi