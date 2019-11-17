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Yurt dışında maden sondajları başlıyor

Türkiye, maden arama ruhsatı aldığı yabancı ülkelerde harekete geçiyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Özbekistan’da sondaj hazırlığına başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, yurt dışında maden işletmek üzere devlet olarak şirket kurduklarını ve bazı maden sahalarını satın aldıklarını belirterek, “Genel müdürümüz bu hafta Özbekistan’da satın aldığımız sahalarda sondaj öncesi ön incelemeleri yapıyor. Başka ülkelerde de maden sahaları satın aldık ve bunu genişletmek istiyoruz” dedi.

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TÜRKİYE 10’UNCU

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından ‘Sürdürülebilirlik Madencilik’ temasıyla düzenlenen 3. Madencilik Çalıştayı’nın açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Kalaycı, madencilik sektörünün vazgeçilmez olduğunu, ekonomik kalkınmanın devam ettirilebilmesi için sürdürülebilir madencilik politikalarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin yer altı kaynaklarının toplam üretim değeri açısından 28’inci ve maden çeşitliliği açısından da 10’uncu sırada yer aldığına işaret eden Kalaycı, madencilikte temel amaçlarının yerli sanayinin geliştirilmesi ve bu kaynakların istihdama ve uç ürünlere yönelik değerlendirilmesi olduğunu vurguladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer de Türkiye’nin maden ihracatının kimya sektöründe görünen ürünler de katıldığında 7 milyar dolara yükseldiğini söyledi.  Dinçer ihracatta bu yıl görülen gerilemenin telafi edilebilmesi için 20 ülkede bire bir görüşmeler yaptıklarını anlattı.

MADENCİLİKTEN 4.7 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise TOPLANTIDA YAPTIĞI KONUŞMADA madencilik sektörü ihracatının 4.6 - 4.7 milyar dolar seviyesinde olduğunu, bunun 2.7 milyar dolarının maden, kalanının ise mermerden oluştuğunu aktardı. Türkiye’nin mermer rezervinin 5.1 milyar metreküp, dünyanın ise 15 milyar metreküp olduğuna dikkat çeken Turagay, “Dünyada 16 milyar dolarlık bir mermer ihracatı var. Bizim ise 1.9 milyar dolar. Yani yüzde 11-12’lerdeyiz. Bu değer bazında. Miktar bazında ise yüzde 20’lere kadar çıkıyoruz. Bu bize katma değerli  ürünü satmakta sıkıntımız olduğunu gösteriyor” dedi.

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