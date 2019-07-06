Yüzde 60’ı tamamlandı 10 bin kişiye iş verecek
Yapımına geçen yıl başlanan Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yüzde 60’ı tamamlandı. Günde 32 bin hastaya hizmet verecek olan hastane, 10 bin kişiyi istihdam edecek. Projenin 1 yıl sonra tamamlanması planlanıyor.
Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli kapsamında inşaatı devam eden Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yüzde 60’ı tamamlandı. Dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak olan proje 1 yıl sonra tamamlanacak. 2 bin 682 yatak kapasitesiyle günde 32 bin 700 hastaya hizmet vermeye hazırlanan Başakşehir Şehir Hastanesi, 1 milyon metrekarenin üzerinde alanıyla, sadece İstanbul’un değil, tüm bölgenin sağlık ihtiyaçlarına çözüm olmayı hedefleyecek. Hastanenin en önemli özellikleri arasında ise, deprem riski altında bulunan İstanbul’un ihtiyaçlarına göre inşa edilmiş olması geliyor. Yapıların deprem yüklerini aktaran teknoloji olan sismik izolatör teknolojisi ile donatılacak olan hastanede, en şiddetli depremler sırasında ve sonrasında dahi tüm operasyonel faaliyetler aksama olmadan yerine getirilecek.
SAĞLIK TURİZMİNE KATKI
Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 sene önce yapımına başlanan Başakşehir Şehir Hastanesi’nde yüzde 60’ın üzerinde bir ilerleme sağladıklarını kaydederek, “Önümüzdeki Haziran ayı sonu itibarıyla da hastanemiz tamamlanmış olacak. Tıbbi ekipmanlarıyla ve hizmet gruplarıyla birlikte işletmeye hazır hale gelecek. İstanbul’un iki şehir hastanesinden bu hastane ilki. Sağlık Bakanlığının İstanbul’u sağlık başkenti hedefi doğrultusunda bu hastane en önemli imkan olacaktır. İstanbul Havalimanı’ndan yaklaşık 15 dakika mesafeyle hastanemiz ulaşılabilir bir noktada. Tam teşekküllü ve her türlü imkanı barındıran hastaneye yurt dışından da çok sayıda hasta bekleniyor” dedi.
Günde 32 bin hastaya hizmet
Şehir hastanesi, 1 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanı ve toplam 2 bin 682 yatak kapasitesiyle günlük 32 bin 700 hastaya hizmet verecek. Başakşehir Şehir Hastanesi, tamamlandığında 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. Başakşehir Şehir Hastanesi’ne, Yavuz Sultan Selim ve TEM bağlantı yollarına ilaveten metro istasyonu planlamasıyla İstanbulluların sağlık hizmetlerine hızlı ulaşması sağlanacak.
Bölgedeki diğer illere de ulaşacak
Hastanenin 2 bin 700 yatak kapasitesi bulunduğunu aktaran Yanıkömeroğlu, “Her gün 68 binin üzerinde işlem yapabilme imkanımız olacak. İstihdam yönünden de çok önemli bir hastane oldu” ifadelerini kullandı. 4 bin 300 medikal personeli, 4 bin 50 hizmet personeli ve 810 yönetim personelini bünyesinde barındırmaya hazırlanan hastane, yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı bir tesis haline gelecek. 2 bin 354 yatak kapasiteli ana hastane, 200 yatak kapasiteli fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ile 128 yatak kapasiteli psikiyatri hastanesinden oluşacak hastane, bölgedeki diğer illerin sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayacak.
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