BloombergHT 8 Kasım 2021 Pazartesi 10:16 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 10:16

Gascade verilerine göre Pazar akşamı itibarıyla Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattı üzerinden Almanya'nın Polonya sınırına yakın olan Mallnow İstasyonu'na pazartesi günü için gaz siparişleri çok sınırlı artışlara işaret etti.

BloombergHT'de yer alan habere göre Gazprom, Rusya ve Ukrayna sınırının giriş noktaları olan Sudzha ve Sokhranovka hatlarında ve Belarus ile Polonya arasındaki Rus gazını taşıyan Alman Mallnow istasyonunda ilave kapasite siparişinde bulunmadı.

Putin daha önce tartışmalı Kuzey Akım 2 boru hattından sevkiyat başlamadan, Avrupa'ya ilave gaz vermeyeceği sinyalini vermişti. Şimdi Gazprom'un gelecek günlük ihaleleri ile Elektronik Satış Platformu'nda ilave hacimler teklif edip etmeyeceği izlenecek.

SUUDİLER FİYATLARI YÜKSELTİYOR

Diğer taraftan Suudi Arabistan ABD, Asya ve Avrupa'daki sattığı petrolün fiyatını keskin şekilde yükselterek, ABD Başkanı Joe Biden'ın OPEC+ üyelerine petrol üretim artışlarını hızlandırma ve fiyatlardaki yükselişin önünü kesme çağrısına olumsuz yanıt vermiş oldu.

Cuma günü Saudi Aramco Asya müşterilerine sağladığı Arab Light sınıf petrolün fiyatını aralık ayı için 1,40 dolar artışla 2,70 dolara çıkardı.

Bu, içinde bulunduğumuz yüzyılın en yüksek üçüncü aylık artışı oldu.