Yüzyılın konut projesine yoğun ilgi! Bakanlık merak edilenleri tek tek cevapladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabından 250 bin sosyal konut başvurusuna ilişkin sıkça sorulan soruların cevaplarını yayımladı. Yapılan açıklamada proje hakkında en çok merak edilen 25 sorunun cevabına yer verildi. Açıklamada ilk olarak "Başvuru aşamasında konut tipi seçilebilecek mi?" sorusunun cevabı yer aldı. Açıklamaya göre başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan konut belirleme kurası ile belirlenecek.

"50 bin/100 bin konut projesinde kurada hak sahibi olup konut satış sözleşmesi imzalamayan vatandaşlar, 250 bin konut projesine başvuru yapabilirler mi?" sorusunun cevabı ise, "Dilekçeyle başvurarak hak sahipliğinin iptal edilmesini talep edip, yatırmış olduğu başvuru bedelini iade alan vatandaşlar 250 bin konut projesine başvuru yapabilir" oldu.

En çok merak edilen sorulardan birisi ise, "250 bin konut projesinde hane halkından farklı kişiler iki ayrı farklı projeye başvuru yapabilir mi?" oldu. Bakanlık bu soruya ise şu cevabı verdi:

"250 bin konut projesinde hane halkı adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; her iki eşin de başvuru yapması durumunda başvuruların tamamı geçersiz sayılacaktır."

"Hane halkındaki farklı kişiler (kişi, eşi ve velayet altındaki çocuğu hariç) dede, 18 yaş üstü çocuk projelere başvuru yapabilir mi?" sorusunun cevabı ise, "Evet, başvurabilir" oldu.

Şehit ailesi kategorisinde yapılacak başvurularda yaş sınırının merak edilmesi üzerine Bakanlık burada herhangi bir yaş sınırının olmadığını duyurdu.

"Vekalet ile başvuru olabilir mi?! sorusunun cevabı "Evet" oldu.

Merak edilen diğer sorular ve cevapları ise şöyle:

- HER İLDEN BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ?

Banka şubelerinden başvuru yapacak olanlar, sadece projenin bulunduğu ildeki yetkili şubelerden başvuru yapılabilir. Ancak e-Devlet üzerinde şartların taşınması şartı ile istenilen yerden başvuru yapılabilir.

- BAŞVURU ŞARTLARI GEÇERLİLİĞİNDE HANGİ TARİH ESAS ALINACAK?

Gelir, konut olmama, ikametgah, yaş şartlarını başvuru tarihinde taşıması gerekmektedir. Daha sonraki değişiklikler dikkate alınmayacaktır.

- ADINA KAYITLI 'YAPI KULLANIM BELGESİ' OLAN VATANDAŞLAR PROJELERE BAŞVURU YAPABİLİRLER Mİ?

Konut başvurusunda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olması şartı aranmaktadır. Yapı kullanım belgesi başvuru şartları arasında yer almamaktadır.

- KONUTUNU İADE/FESİH EDENLER VE İŞYERİ ALANLAR BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Konutunu iade/fesih edenler ve işyeri alanlar da başvuru yapabilecektir.

- E-DEVLET'TEN BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ?

Evet. Ancak e-Devlet başvurularında başvuru yapabilmek için aktif bir başvurusunun olmaması gerekmektedir. Ancak sistemden veya kişinin bilgilerinin eksikliğinden dolayı e-Devlet başvurusu yapılamadığında bankadan başvurusu yapmalıdır.

- HİSSELİ TAPU SAHİBİ OLANLAR BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Bağımsız ve tam hissesi olmadığı sürece başvuru yapılabilir.

- ENGELLİ VE KISITLI KİŞİLERİN BAŞVURUSU NASIL OLACAKTIR?

Başvuru şartlarında engelli kategorisinden başvuru yapılabilmesi için en az yüzde 40 engelli olunması gerekmektedir. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecektir. 18 yaşından büyük kısıtlı olan engelliler vasi/velileri aracılığı ile başvuru yapacaklardır. Bu konuda vasilik kararında hüküm bulunmalı (borçlandırma işlemlerine, konut alım işlemlerine yönelik) veya vasilik makamı olan mahkemeden uygunluk yazısı getirilmelidir.

- BAŞVURU BELGELERİ NE ZAMAN ALINACAK?

14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihlerinde başvuru yapılacaktır. E-Devlet başvuruları 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecektir. Başvuru belgeleri e-Devlet'ten başvuru yapanlar için yapılan kura sonucunda hak sahibi kabul edilen kişilerden sözleşme aşamasında temin edilecektir. Banka aracılığı ile başvuru yapanlar kategorisine göre engelli/emekli/genç/diğer durumu kanıtlayan belge ile ikamet/nüfus/gelir/yaş şartlarının belgelenmesi istenecektir.

- BAŞVURU BEDEL İADELERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR?

'Başvuru dönemi içinde' başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.

- AYLIK HANE GELİRİ NASIL HESAPLANMALIDIR?

Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 16 bin TL (İstanbul ili için 18 bin TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) Maaşında icra kesintisi olanların icra kesintisinden önceki geliri dikkate alınacaktır.

- ÇİFTÇİ VEYA TİCARİ FAALİYETİ OLAN KİŞİLERİN BAŞVURULARINDA BELİRTİLEN AZAMİ GELİRLERİ NASIL TESPİT EDİLECEKTİR?

Ticari faaliyeti olanlarda son yıl vergi levhasında görünen yıllık net karın 12'ye bölünmesi sonucundaki değer ile gelir tespit edilecektir. Zirai faaliyeti olanlarda ise (bilanço ve işletme esasına göre defter tutanlar hariç) beyan ettikleri gelirleri esas alınacaktır.

- GELİRİ OLMAYANLAR BU PROJELERE BAŞVURABİLİR Mİ?

TOKİ tarafından söz konusu projelere başvuru için asgari gelir düzeyi belirlenmemiştir.

- SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANACAK, İNŞAAT NE ZAMAN BAŞLAYACAKTIR?

İdarece inşa edilecek konut projelerinde imar planlama, projelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması ve ihale sürecini müteakip, konutların satış fiyatları belirleme işlemleri tamamlandıktan sonra sözleşme imzalama işlemleri başlatılacaktır.

- KONUTU DEVİR EDEBİLİR MİYİZ?

2+1 ve 3+1 konutlarda alıcının devir hakkı bulunmamaktadır.

- BAŞVURU SÜRECİNDE YAPILAN BAŞVURU FARKLI PROJE İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

250 bin konut projesinde herhangi bir projeye başvuru yaptıktan sonra başka bir projeye başvuru yapılmak istenmesi durumunda ilk başvuru yapılan projedeki başvurunun bankada iptal edilmesinden sonra ikinci bir projeye başvuru yapılabilir.

- PEŞİNAT ORANINI FAZLA ÖDEME VEYA TAMAMEN KAPATILABİLİR Mİ? VADEDE KISALTMA OLABİLECEK Mİ?

Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkanı bulunmaktadır.

- VATANDAŞIN KONUTUNU İADE ETMEK İSTEMESİ HALİNDE SÜREÇ NE ŞEKİLDE İLERLEYECEK?

İade etme hakkı bulunmakta olup, banka nezdinde imzalanan satış sözleşmesi hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

- 250 BİN KONUT PROJESİNDE ASİL HAK SAHİBİ OLUP, ÇIKAN KONUTU İSTEMEYENLER İÇİN BAŞVURU BEDEL İADE SÜRESİ NEDİR?

İlgili projedeki sözleşme imzalama süresinin bitimini müteakiben başvuru iade işlemleri yapılacaktır.

- KONUT DEĞİŞTİRME (BECAYİŞ) İMKANI VAR MI?

Sözleşme imzalama aşamasında vardır.

- 'ENGELLİ ÇOCUK YARDIMI' HANE HALKI GELİRİNE İLAVE EDİLECEK Mİ?

Evet dahil edilmektedir.