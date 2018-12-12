Zimem defterine büyük ilgi
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, başlattıkları Osmanlı döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeme geleneği olan ‘Zimem Defteri’ne MÜSİAD üyelerinden büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Uygulama, büyük bir ihtiyacı karşılamakla birlikte, ecdadın miras bıraktığı adalet ve hakkaniyeti, gelecek nesillere aktarabilme noktasında da önemli bir adım oldu” dedi.
Güzel borç anlamına gelen ‘Karz-ı Hasen’ için kurulan sandık ile MÜSİAD, kendi bünyesinde üyelerinin katkılarıyla oluşturduğu fonla, yine üyelerinin acil borç ihtiyaçlarını karşılıyor. Zimem defteri uygulamasında ise MÜSİAD üyeleri, veresiye defterlerini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödüyor.
ÖNEMLİ BİR ADIM
Uygulamayı yalnızca ramazan ayına özel olarak yürüttüklerini kaydeden Kaan, üyelerine ve varlıklı kişilere, bu kıymetli geleneği yılın 12 ayı boyunca sürdürmeleri yönündeki çağrılarıyla, yeni dönemde sadece bir aya özel olmaktan çıkardıklarını anlattı. Kaan, bu yılın şubat ayında Kilis’te düzenledikleri MÜSİAD Şube Başkanları Toplantısı sonrasında, üyelerinin Kilis’te esnaf ziyaretleri esnasında bakkal, fırın gibi onlarca dükkandan veresiye defterlerini esnaftan satın almasıyla yeniden başlattıklarını anımsatarak, uygulamanın büyük bir ihtiyacı karşıladığını ve ecdadın mirası adalet ve hakkaniyeti, gelecek nesillere aktarabilme yolu olduğunu söyledi.
GELENEK SÜRECEK
Uygulamanın çok özel olduğunu da ifade eden MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan şunları kaydetti: “Uygulamayı özel kılan noktalardan biri, ‘Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek’ hadisine sadakatle, borçlu ile borcu ödeyen kişinin birbirlerini görmemeleri.Günümüzde bu güzel geleneğin devamlılığına katkı sunarak, var olan ihtiyacın fark edilmesini sağlamak, MÜSİAD olarak bizleri gururlandırmanın ötesinde, yardımlaşma ruhunun yaşatılması bakımından umudumuzu güçlendirmektedir. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyen peygamberin ümmeti olarak, bu geleneğin sürdürülerek daha geniş kitlelere ulaşmasını son derece önemsiyoruz. MÜSİAD olarak bizler, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize elimizden geldiğince yardım etmeyi görev edinmiş bir yapıyız.”
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