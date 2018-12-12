Zimem defterine büyük ilgi

Güzel borç anlamına gelen ‘Karz-ı Hasen’ için kurulan sandık ile MÜSİAD, kendi bünyesinde üyelerinin katkılarıyla oluşturduğu fonla, yine üyelerinin acil borç ihtiyaçlarını karşılıyor. Zimem defteri uygulamasında ise MÜSİAD üyeleri, veresiye defterlerini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödüyor.

ÖNEMLİ BİR ADIM

Uygulamayı yalnızca ramazan ayına özel olarak yürüttüklerini kaydeden Kaan, üyelerine ve varlıklı kişilere, bu kıymetli geleneği yılın 12 ayı boyunca sürdürmeleri yönündeki çağrılarıyla, yeni dönemde sadece bir aya özel olmaktan çıkardıklarını anlattı. Kaan, bu yılın şubat ayında Kilis’te düzenledikleri MÜSİAD Şube Başkanları Toplantısı sonrasında, üyelerinin Kilis’te esnaf ziyaretleri esnasında bakkal, fırın gibi onlarca dükkandan veresiye defterlerini esnaftan satın almasıyla yeniden başlattıklarını anımsatarak, uygulamanın büyük bir ihtiyacı karşıladığını ve ecdadın mirası adalet ve hakkaniyeti, gelecek nesillere aktarabilme yolu olduğunu söyledi.