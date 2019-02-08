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Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın: Seracılık kredi paketi 2 yıla kadar ödemesiz 7 yıl vadeli olacak

Ziraat Bankası, seracılık paketini açıkladı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın seracılık paketini açıklıyor. Toplamda 7 yıla kadar vade verilebilecek. Yatırımın yüzde 75'ine kadar, yüzde 8.25 faizle kredi verilecek. 10 milyon TL'ye kadar olan yatırımlarda hazine desteği olacak. Kredi 2 yıl geri ödemesiz olacak.

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Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın seracılık paketini açıklıyor. Yatırımın yüzde 75'ine kadar toplamda 7 yıla kadar vade verilebilecek ve yüzde 8.25 faizle 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Aydın'ın açıklamaları şöyle:
 
Bu vade yatırım kredisi için. Total yatırım kredisi kurguladığınız seraya göre. İşletme kredisi de vereceğiz, onu 14'e böleceğiz. Ve burada o ürünlere göre daha piyasa koşullarıyla uygun işletme kredisi kredilendirmesini de yapmış olacağız. 
 
10 milyon TL'ye kadar yatırımlarda Hazine desteği olacak.
 
Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, bBugünden itibaren kredi uygulaması başladığını duyurdu.
 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün TİM Delegeler Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada Ziraat Bankası'nın düşük faizli, Hazine tarafından sübvanse edilen seracılık kredisi sunacağını söylemişti.
 
Yüksek gıda fiyatlarına karşı kısa, orta ve uzun vadeli planların hayata geçirilmeye başlandığını belirten Bakan Albayrak, belediyelerin sebze meyve satışına haftaya başlayacağını söylemişti

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