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Ziraat Bankası yüzde 1,10 ile 1,20 arasında faizle kredi kartı borçları kapatacak

Ziraat Bankası: Birleştiren İhtiyaç Kredisi; kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık %1,10, 60 aya kadar aylık %1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır

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Ziraat Bankası, kredi kartı borçlularına ödeme kolaylığı sağlayan 'Birleştiren İhtiyaç Kredisi' uygulamasına başladı. Banka, 'Birleştiren İhtiyaç Kredisi' uygulaması ile 24 aya kadar aylık yüzde 1.10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faiz oranlarıyla kredi kullandıracak.
 
Bankadan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Ziraat Bankası, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlatmıştır. Uygulama, Ziraat Bankası'na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızı da kapsayacaktır.
 
Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile bireysel müşterilerimize Bankamızdaki ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkanı sunulmaktadır. Söz konusu ürün ile gerek Ziraat Bankası müşterilerinin, gerekse diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Birleştiren İhtiyaç Kredisi kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık yüzde 1.10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşlarımızın üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecektir. Birleştiren İhtiyaç Kredisi başvuruları Şubelerimiz aracılığı ile yapılabilecektir."

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