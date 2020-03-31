Ziraat Finans Grubu her çalışanı adına bir asgari ücret bağışladı

31 Mart 2020 Salı 19:18 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 19:18

Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere 62 milyon 300 bin TL bağışta bulundu.

Ziraat Finans Grubu yaptığı basın açıklamasında;

Ziraat Finans Grubu olarak küresel çapta yaşanan ve ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgınının en kısa sürede sona ermesini temenni ediyoruz. Salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğuna, devletimizin ve milletimizin el ele vererek bu zor zamanları en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz. Ziraat Finans Grubu olarak ülkemiz için daha fazlasını yapabilme amacıyla bugün de çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Devletimizin Covid-19 ile mücadele sürecinde sağlık politikaları ve ekonomik yardımlarına destek olabilmek amacıyla; Ziraat Finans Grubu olarak Milli Dayanışma Kampanyası’na her bir çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin TL bağışta bulunuyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.