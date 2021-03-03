İSTANBUL 11°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Mart 2021 Çarşamba / 19 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3752
  • EURO
    8,9019
  • ALTIN
    408.567
  • BIST100
    1548.39
Ekonomi

Zirveyi korudular! 2020'de 140 ton altın üretimi

Afrika kıtasının en büyük altın üreticisi olan Gana, geçen sene 140 ton altın üretti.

AA03 Mart 2021 Çarşamba 15:01 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 15:01
ABONE OL

Gana'da faaliyet gösteren Gold Fields şirketinin verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkede 2020'de 140 ton altın üretildi.

Üretimi geçen sene Kovid-19 nedeniyle yüzde 7,5 düşse de Gana, kıtada en çok altın üreten ülke konumunu korudu.

Gana Arazi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kwaku Asomah-Cheremeh, Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle kapatılan madencilik alanlarının bu sene yeniden açılacağını ifade etmişti.

Ülkede geçen sene Kovid-19 nedeniyle bazı madencilik alanları kapatılmış, bazı alanların faaliyet göstermesine geçici olarak izin verilmişti.

Gana, altın üretiminde dünyada yedinci sırada yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.