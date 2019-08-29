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Zorunlu depozito 2021’de başlıyor

Ücretli poşetten sonra cam ve pet şişede depozito uygulaması da 2021’de başlayacak. Bakan Yardımcısı Birpınar “Hedefimiz yılda 40-50 milyarlık içecek ambalajını toplamak. Şu an her 10 cam şişeden biri geri dönüşebiliyor” dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) NOVA Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğince ‘Türkiye Depozito İade Sistemi Projesi (TÜDİS) Açılış Toplantısı’ yapıldı. Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, zorunlu depozito uygulamasının 2021’de başlayacağını duyurdu. Birpınar, depozito uygulamasının doğru işletilmesi durumunda hem ekonomi hem de vatandaşa fayda sağlanacağını belirterek, şöyle devam etti: “Zorunlu depozito uygulaması 2021’de başlayacak. Bu sayede birçok çevre problemini çözmüş olacağız. Bizim hedefimiz atık miktarını mümkün olduğu kadar azaltmak ve geri dönüşüm oranlarını yüzde 10 ila yüzde 50 arasına çıkarmak, 2023 hedefimiz bu. Hedefimiz yıllık ortalama 40-50 milyar içecek ambalajını, piyasa sürülen ambalajın yüzde 50’sini geri toplayabilmek. Şu anda her 10 cam şişeden biri, her 10 pet şişeden 3’ü ve 10 alüminyum içecek kutusundan ancak 5’i geri dönüşebiliyor. Gerisi de maalesef gelişi güzel doğaya atılıyor.”

KESE KAĞIDI GERi GELiYOR

Birpınar, Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye genelinde plastik poşet kullanımının azaldığını belirtti. Manav reyonlarında plastik poşet kullanımında ciddi artış görüldüğünü belirten Birpınar, kese kağıdı uygulamasına geçilmesinin hedeflendiğini bildirdi. 

Satırlı trafik magandası dehşeti

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