İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2022 Pazartesi / 15 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5827
  • EURO
    18,0639
  • ALTIN
    998.44
  • BIST100
    3582.03
  • Haberler
  • >
  • Ekstra
  • >
  • 250 kişiden sadece 3'ü görebildi! 8 aslanı Galatasaraylılar bile bulamadı: Üstün zekanı test et
Ekstra

250 kişiden sadece 3'ü görebildi! 8 aslanı Galatasaraylılar bile bulamadı: Üstün zekanı test et

Aslanlı optik illüzyon fotoğrafında 8 adet aslanı 10 saniyede bulanların üstün zekalı olduğu belirtiliyor. Türkiye ve dünyada gündem olan optik illüzyon testi dikkat ve zeka seviyesini adeta zorluyor. Türkiye'de 250 kişiye uygulanan testte sadece 3 kişi 8 adet aslanı bulabildi. İşte zeka ve dikkat isteyen o görsel...

Star Gazetesi10 Ekim 2022 Pazartesi 20:30 - Güncelleme:
250 kişiden sadece 3'ü görebildi! 8 aslanı Galatasaraylılar bile bulamadı: Üstün zekanı test et
ABONE OL

Aslanlı optik illüzyon fotoğrafı dünyada büyük yankı uyandırırken Türkiye'de de Galatasaraylılara test uygulandı. 8 adet aslanın bulunduğu görsel sarı kırmızılı 250 taraftara soruldu. Sadece 3 kişinin 10 saniye içerisinde bulduğu 8 aslana bir çok taraftar cevap veremedi. Testi hazırlayanlar 10 saniye içinde 8 aslanı bulabilenlerin üstün zekalı olduğunu söylüyor. Peki Galatasaraylıları bile zorlayan bu testte siz o detayları yakalayabilecek misiniz?

10 SANİYEDE 8 ASLANI BULUN!

Yapılan paylaşımda 10 saniyede 8 aslanı bulmanız gerekiyor. Söz konusu görselde dikkat dağıtmak amacıyla kaya parçaları bulunuyor. Hemen şimdi aşağıdaki görsele göz atın ve zekanızı test edin...

Fotoğrafta kayalıklarla birlikte karılık bir görüntü görülüyor. Kahverengin doğayla bütünleşmesi sebebiyle dikkat dağıtılması amaçlanıyor.

Sadece dikkatli ve üstün zekalı insanların 10 saniyede bulabileceği iddia edilen optik illüzyon testinde 9'uncu kişi siz olabilirsiniz.

İŞTE CEVAP... 8 ADET ASLANI HALKA İÇİNE ALDIK

Bu kısa sürede 8 adet aslanın nerede olduğunu bulamadınız mı? Aşağıda verdiğimiz görselde söz konusu aslanların nerede olduğunu görebilirsiniz.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.